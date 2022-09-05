Sivasspor, Slavia Prag maçına iddialı hazırlanıyor













UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.