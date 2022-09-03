Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı













Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 8 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.“Karşılaşma için PDF ve e-bilet satışı yapılmaktadır. Passo internet sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir.”