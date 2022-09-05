Sivasspor'un yeni oyuncusu Ahmed Musa, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada pek çok heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla ayrı ayrı tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.
SPOR
05 Eylül 2022 - 19:06
Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa ilk idmanına çıktı
DG Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı.
SPOR
05 Eylül 2022 - 19:06
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