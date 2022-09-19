SPOR
19 Eylül 2022 - 21:54

Sivassporlu futbolcu Ahmed Musa'da kırık tespit edildi

DG Sivasspor'un Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmed Musa'nın kolunda kırık tespit ettiği açıklandı.

SPOR
19 Eylül 2022 - 21:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sivassporlu futbolcu Ahmed Musa’da kırık tespit edildi


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bir bilgi verdi.

Yapılan açıklamada futbolcunun kolunun kırıldığı dile getirildi. Açıklamada, “Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık bilgisi verildi. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarına başladı
Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu
Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu
Galatasaray Başkanı Özbek'ten 'Yusuf Demir' açıklaması
Galatasaray Başkanı Özbek'ten 'Yusuf Demir' açıklaması
Son Haberler
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Nijerya’da 1,8 ton kokain ele geçirildi
Nijerya’da 1,8 ton kokain ele geçirildi
Bakan Soylu: 'Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir'
Bakan Soylu: 'Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir'
Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü
Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu
Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olan çocuk Mersin'de bulundu
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı
Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı
Acun Ilıcalı motosiklet kazası yaptı
İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi...
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi