Sivassporlu futbolcu Ahmed Musa’da kırık tespit edildi













Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Ahmed Musa, sakatlanarak 19. dakikada yerini Clinton N'Jie'ye bırakmıştı. Sivasspor, Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bir bilgi verdi. Yapılan açıklamada futbolcunun kolunun kırıldığı dile getirildi. Açıklamada, “Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık bilgisi verildi. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.