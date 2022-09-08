Siverek’te facia ucuz atlatıldı: 3 yaralı













Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Özkan Ç'in kullandığı 60 FD 514 plakasına sahip kamyon ile Mehmet Ali G. yönetiminde ki 06 BKY 117 plakasına sahip minibüs ile çarpıştı.Kaza sonucu minibüs şarampole devrilirken, sürücüler Özkan Çiçek, Mehmet Ali G ve minibüste bulunan Şeyhmus G, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 Acil Ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir müddet kapanan karayolu, kaza yapan araçların çekilmesi sonucu tekrardan ulaşıma açıldı.