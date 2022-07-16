Türkiye’nin son aylarda yaşadığı ekonomik kriz özellikle gıda sektörünü etkiledi. Peş peşe gelen zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi zoru duruma soktu. Vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamam sorunu yaşaması ortaya çıkarken, en çok tüketilen ürünlerden bazıları solan sıvıyağ, makarna ve çayın fiyatları bir türlü dengede durmadı. Çok sayıda gıda ürününe gelen yeni zamların sonrasında süt ve süt ürünlerine de yeni zamlar arka arkaya yapıldı. Halihazırda üreticiler maliyetlerde yaşadıkları artışlardan şikayet ederken zam talepleri de sürekli gündeme getirilmeye başlandı. Süt ve süt üretimi belli bir süre sonra yeni gelişmeyle karşı karşıya kaldı ve üretimde ciddi oranda düşüş yaşamaya başladı.
EKONOMİ
16 Temmuz 2022 - 11:45
Sıvıyağ, makarna ve çay fiyatlarına yeni zam kapıda! Etiketler değişmeden stoklarınızı yapın
Son günlerde fiyatlarının değişimine yetişilemeyen sıvıyağ, makarna ve çaya yeni zammın kapıda olduğu gündeme geldi. Konuyla ilgili uyarılarda ise etiketler değişmeden alışveriş stoklarınızı yapın ifadeleri kullanıldı.
EKONOMİ
16 Temmuz 2022 - 11:45