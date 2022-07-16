Sıvıyağ, makarna ve çay fiyatlarına yeni zam kapıda! Etiketler değişmeden stoklarınızı yapın













Süt ve süt üretimi giderek düşüyor!

Türkiye’nin son aylarda yaşadığı ekonomik kriz özellikle gıda sektörünü etkiledi. Peş peşe gelen zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi zoru duruma soktu. Vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamam sorunu yaşaması ortaya çıkarken, en çok tüketilen ürünlerden bazıları solan sıvıyağ, makarna ve çayın fiyatları bir türlü dengede durmadı. Çok sayıda gıda ürününe gelen yeni zamların sonrasında süt ve süt ürünlerine de yeni zamlar arka arkaya yapıldı. Halihazırda üreticiler maliyetlerde yaşadıkları artışlardan şikayet ederken zam talepleri de sürekli gündeme getirilmeye başlandı. Süt ve süt üretimi belli bir süre sonra yeni gelişmeyle karşı karşıya kaldı ve üretimde ciddi oranda düşüş yaşamaya başladı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayında süt ve süt ürünleri üretimlerine karşı yaptığı değerlendirmesinde bişr önceki yılın aynı ayına göre süt işletmelerinin ayran üretimlerinin yüzde 36,6, tereyağı üretimlerinin yüzde 8,3, içme sütü üretiminin ise yüzde 6,2 oranında arttığı belirtildi. Verilerde yoğurt üretiminin de yüzde 5,9 oranında bir artış gösterdiği aktarıldı. Fakat, inek peynirlerinde üretimin yüzde 3,6, toplanmış inek sütü miktarlarının da yüzde 1,6 oranında düşüş gösterdiğinin belirtildiği veriler doğrultusunda bu tür düşünün mutlak derecede market fiyatlarına yansıtılacağı söylendi. Uzmanlar, üretimdeki düşüşün zam olarak vatandaşlara yansıtılacağı görüşümü savunurken, yeni zammın etiketlere yansıtılmadan ürünleri öncesinde almanın fayda sağlayacağını ifade ettiler.