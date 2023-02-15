Siyah beyazlı takımda şok ayrılık! Beşiktaş'a biri geldi biri gitti: İşte olay transfer!







Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!













KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ETKİLERİ









Beşiktaş Jimlastik Klübü takım oyuncuları ilaveten bu sezonda yaşanılan yaralanmalar sebebi ile klüpten kısa bir süreliğine uzak kalan Josef de Souza ile de hayatlarını ayırıyor. İşte o şok detaylar..Yeni alınan karara göre Türkiye'nin dört büyük takımlarından olan Beşiktaş Jimlastik Klübü değişim olacağına karar verdi. Yarı dönem değişimi durumunda Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'yi takımına çeken Beşiktaş, bir değişimi daha geride bıraktı. Beşiktaş Jimlastik Klübü takım oyuncuları Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem afeti sonrası ligde çekilecek olan Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim'in bu dönemin sonuna varıncaya kadar geçici süreliğine anlaşma imzalayarak değişimi için Gaziantep ekibiyle anlaşma sağladı. Beşiktaş Jimlastik Klübü takım oyuncuları ilaveten bu sezonda yaşanılan yaralanmalar sebebi ile klüpten kısa bir süreliğine uzak kalan Josef de Souza ile de hayatlarını ayırıyor. İşte o şok detaylar..Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezi ile gerçekleşen ve başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde ağır zararlara yol açan doğal afet sonrası tüm spor maçlarına geçici süreliğine ara verilmişti. Bu nedenle oyuncu değişim dönemi de 18 Şubat tarihine kadar süreç uzatıldı. Oyuncu Takımını güçlendirmek için hedeflerini ve hayallerini yukarıda tutan ve bunu ivedilikle sürdüren Beşiktaş jimlastik takımında da bir hüzün, bir de değişim gerçekleşecek. Çin takımı olan Beijing Guoan'la anlaşan Josef de Souza, bahsedilen gün içerisinde Beşiktaşlı takımdan ayrılacağını bildirdi. 2020-2021 oyun sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Josef'in, karşılık sözleşmesini ayırma konusunda kulüple anlaşmaya karar verdiği öğrenildi. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun gitmesi durumunda yetmiyormuş gibi üstüne bir de yeni değişim gerçekleştirecek. BJK deprem afeti dolayısıyla ligden ayrılan Gaziantep FK'nın 32 yaşında olan futbolcusu Maxim ile geçici süreliğine anlaştı. Romanya asıllı olan futbol oyuncusu sağlık raporunu alarak sağlık taramalrından geçip resmi olarak sözleşmeyi imzalamak için bahsedilen gün ve tarihlerde şehir değişikliği yaparak İstanbul'a geleceğini BJK bildirdi.