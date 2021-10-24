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1 yıl içinde 3 ziyaret.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor!

Daha önce geçtiğimiz yıl 9 Aralık tarihinde ve bu yıl 15 Haziran'da Azerbaycan için resmi ziyaretler düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim tarihinde tekrar bir ziyaret daha düzenleyecek. Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında ülkenin Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak.

24 Ekim 2021 Pazar 17:38
1 yıl içinde 3 ziyaret.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim tarihinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi törenle karşılayacağı Erdoğan, Karabağ'a inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

Daha önce geçtiğimiz yıl 9 Aralık tarihinde ve bu yıl 15 Haziran'da Azerbaycan için resmi ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Aralık tarihindeki ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmiş ve daha sonra da Türk ve Azerbaycan şehitliklerine gitmişti. Ermenistan işgalinde olan Azerbaycan topraklarının kurtarılması vesilesiyle 10 Aralık tarihinde düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Erdoğan, Azerbaycan'a ikinci ziyaretini 15 Haziran 2021'de gerçekleştirmişti. 


Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'a bağlı sembol şehir Şuşa'yı ziyaret etmiş ve bu ziyareti de Azerbaycan'ın hem bağımsızlığına hem de sınır ve toprak bütünlüğüne verilmiş olan güçlü desteğin de göstergesi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa ziyaretinde ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Şuşa Beyannamesini de imzalamıştı.

 


Son Güncelleme: 24.10.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAzerbaycanResmi Ziyaret
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