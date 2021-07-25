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700 binden fazla kamu işçileri gözünü zam pazarlığına çevirdi!

Kamu alanında çalışan 700 binden fazla işçi için hazırlanan zam teklifleri bu hafta gerçekleştirilecek olan 'Toplu Sözleşme' toplantısında masaya yatırılacak. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, ise hazırladıkları ve binlerce kamu işçisinin merakla bekledikleri zam önerilerini duyurdu.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:37
700 binden fazla kamu işçileri gözünü zam pazarlığına çevirdi!
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Toplu iş sözleşmelerinin yapılacağı toplantıya sayılı günler kala 700 binden fazla  kamu işçisi gözünü zam pazarlığına çevirdi. Gerçekleştirilecek toplantıda hazırlanan zam önerileri hükümete sunulurken hükümet, gelen teklifleri değerlendirerek kendi tekliflerini sendikalara iletmesi bekleniyor.


Bakanlıklar ve üniversite bünyeleri dahil tüm hastane, il özel idareler ve demiryolları gibi kamu alanında çalışan 700 binden fazla işçinin maaşlarına yansıtılacak olan 2021 Yılına ait 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' sürecinde bu yıl birlikte hareket etmeye karar veren Türk-İş ve Hak-İş, işçilere en düşük brüt ücretin 4 bin 800 lira olarak verilmesini, 2021-2022 döneminin ilk 6 ayı için yüzde 20, diğer kalan 6 ay için de enflasyona ek yüzde 3 refah payının eklenmesi konusunda fikir birliği oluşturdular.

Yapılan teklifin üzerinde hükümet 8 Temmuz tarihinde işçilere brüt ücreti 3577 ila 3750 lira arasında olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750 ika 4000 lira arasında olanlara ise 60 lira seyyanen zam teklifi sunarken yılın ilk 6 ayına yüzde 9,'luk ikinci 6 ayına da yüzde 5 ile birlikte enflasyon farkı teklifini sundu. Hükümetin işçiler için önerdiği söz konusu teklifi düşük gören Türk-İş ve Hak-İş sendikaları talep karşılanması için hükümetten yeni bir teklif beklemeye başladı. Kurban Bayramı'nın girmesiyle birlikte ertelenen sözleşme toplantısının bu hafta yapılması beklenirken sendika temsilcileri sözleşmelerin gerçekleştirilecek uzlaşıyla masada imzalamak istediklerini söylüyorlar.


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:37
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