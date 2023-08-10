Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Karakurt'tan zehir zemberek açıklama! Kılıçdaroğlu ve Tuncelileri hedef aldı

Ünlü isim Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya platformunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceli halkına yönelik hakaret içeren paylaşımlarıyla geniş çapta ilgi çekti. 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen Alakurt, daha önce de benzer şekilde tepkilere neden olan hakaret dolu paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

ALAKURT KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİ



Son paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kullanarak, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her ilinde Atatürk sevdalısı insanlar bulunurken, Tunceli bu konuda bir istisnadır" ifadesini kullandı. Aynı şekilde, Tunceli halkını hedef alarak, "Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıldır süren başarısızlığına rağmen hala CHP'nin başında olmasını sorgulamak lazım" şeklindeki paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.



Bir başka paylaşımında ise Alakurt, "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Bu tür küfürlü ve aşağılayıcı ifadeler nedeniyle daha önce de eleştirilmiş olan Alakurt, özellikle kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemleriyle de gündeme gelmişti.

Mehmet Akif Alakurt, Türk oyuncu ve modeldir. 23 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2004 yılında "Yalancı Yarim" dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapmıştır. Ancak asıl büyük çıkışını "Adanalı" dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteri ile elde etmiştir. Bu karakterle büyük bir popülarite kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.