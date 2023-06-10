AK Parti destekçisi HÜDA-PAR'dan ayrılık başvurusu!

AK Parti listesi üzerinden meclise giren HÜDA-PAR Milletvekili, partiye dönmesi için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. HÜDA-PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun geçiş dönemi tamamlandı ve Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR'da milletvekili olarak TBMM internet sitesinde yerini aldı.

HÜDA-PAR milletvekili olara seçilen Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı'nın yanı sıra Şahzade Demir de, partilerine geçiş için önerge verdiler ancak resmi süreç devam ettiği için geçici durumda bağımsız olarak listelendiler. Resmi işlemlerin tamamlanması sonrasında bu üç üye HÜDA-PAR üyesi olarak görevlerine devam edecekler. HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'un AK Parti'den ayrılarak partisine geçişiyle ilgili açıklama yapacağı söylendi.





AK PARTİ'NİN 263 MİLLETVEKİLİ VAR

Süreç tamamlandığında AK Parti 263 milletvekili ile Meclis'te olacak.

İttifaktan ayrılan partilere HÜDA-PAR da katılarak meclisteki toplam parti sayısını 16'ya çıkardı. Daha önce Kongre'ye kabul edilen listelerde Demokratlar, DEVA, Gelecek Partisi ve CHP Saadet milletvekilleri yer alırken, kadroyla meclise giren Yeşil Sol Parti'den ayrılan EMEP milletvekilleri partilerine geri döndü.