AK Parti kurmaylarına talimat verildi: Yeni hedef Z kuşağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimi gün partisinin yöneticileri ile yaptığı bir toplantıda siyasi gündemin en çok konuşulan konularından biri olan Z kuşağı gençleriyle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan konuşmasında gençleri anlayabilmek ve Z kuşağını tanımaya çalışmak için torunlarına baktığını söyledi.

olarak Z kuşağına karşı geliştirilecek politikalarla ilgili görüşlerini ortaya sunan'a, gençlerin lider tercihi olarak ilk sıralarda Erdoğan’ın yer aldığı, parti olarak ta AK Parti'yi tercih ettikleri fakat genç kesimde gelen oyların toplam oy oranların altında yer aldığı hatırlatıldı. Erdoğan ise Z kuşağını daha iyi anlamak ve onlar için yeni bir vizyon geliştirebilmek için kişisel görüşlerini dile getirildi.

Z kuşağını torunlarında da gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kesimi anlamak için torunlarına baktığını söyledi. Erdoğan, genç kesimle ilgili olarak ilk hedeflerinin aidiyet duygularını geliştirmek olmak olduğunu belirterek kendilerinin bu duyguyu kaybetmemeleri çünkü bunun sonucunun tehlike yaratabileceğini ifade etti. Çocuğa verilen sevginin karşılığının mutlaka sevgi olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını devamında genç kesimlere yönelik gelecekte yeni vizyon çizmeyi düşündüklerini ve onlara umut vererek geleceklerini güzelleştirmek istediklerini kaydetti.