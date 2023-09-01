AK Parti yerel seçim için düdüğü çaldı: Tarih belli oldu

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiği bir basın açıklamasında, 2024 yılının 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

"BİZ SINAV TARİHİ BELLİ OLDUĞUNDA SON DAKİKA ÇALIŞAN TEMBEL ÖĞRENCİLERDEN DEĞİLİZ"





Yılmaz, bu seçimler için son dakika çalışmalarından ziyade uzun vadeli bir hazırlık süreci içinde olduklarını vurgulayarak, "Biz sınav tarihi belli olduğunda son dakika çalışan tembel öğrencilerden değiliz. Biz, bu seçimlere, bundan tam 4,5 yıl önceki seçimlerin hemen ertesinden itibaren başladık" dedi.



Yılmaz, AK Parti olarak muhalefet partileri gibi bir endişelerinin olmadığını belirtti ve tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Partisinin sürekli olarak yerel yönetimlerde aktif bir şekilde çalıştığını ve seçimlerin belirlendiği andan itibaren sahada olduklarını ifade etti.

Yusuf Ziya Yılmaz ayrıca şunları ekledi: "Bu süreç boyunca, bizim için gönül işi çok önemli. Biz işimizin başındayız ve rakiplerimizin ne yaptığından çok, kendi projelerimiz ve halkımıza sunacağımız hizmetlerle meşgulüz. Bizimle muhalefet arasındaki temel farklardan biri, muhalefetin kendi içinde çekişmeler yaşarken bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızdır."