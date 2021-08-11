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AK Parti'nin 20. yıl kutlama mesajı hazır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20. yıl kutlamalarıyla ilgili bütün kurmaylarına talimat verdi. 14 Ağustos günü yapılacak olan kutlamalarda ise 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye' mesajının verileceği öğrenildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:49
AK Parti'nin 20. yıl kutlama mesajı hazır!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, 20. yılını kutlamalarına hazırlanıyor. Kurmaylarına talimat veren Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak olan kutlama organizasyonunda 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye' mesajının verilmesini istedi.


Gerçekleştirilecek olan etkinliğin ana temasının son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla birlikte zirveye çıkan algı operasyonlarına karşılık olarak partinin birlik ve beraberlik mesajı verilecek. Aynı gün içerisinde AK Parti'nin tüm sosyal medya hesapları üzerinde yine birlik ve beraberlik çağrılarıyla ilgili paylaşımlar yapılacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği salon ise 'Her daim birlik olma vakti' ve 'Birliğimiz dirliğimizin teminatı' mesajlarıyla süslenmesi sağlanacak.

 


Son Güncelleme: 11.08.2021 09:49
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Anahtar Kelimeler:
AK PartiCumrhurbaşkanı Erdoğan20 Yıl Kutlama Mesajı
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