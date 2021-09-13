AKP'de ''Azis'' krizi yaşanıyor

AK Parti’nin Kestel Belediyesi bugünlerde aldığı bir kararla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Belediyenin düzenleyeceği bir festivalde sahne alacak isimlerden birisinin ‘’Azis’’ isimli eşcinsel bir şarkıcı olan Vasil Troyanov olması AKP’yi adeta ikiye böldü. Partinin bir kısmı Azis ve benzeri kişilerin sahneye çıkmasında bir sakınca olmadığını belirtirken bir kısmı ise bu durumun AKP’nin eşcinsel bireylerle beraber anılacağını ve bunun iyi bir şey olmadığını savunuyor.

Bulgar şarkıcı Vasil Troyanov, AKP’nin Kestel Belediyesi tarafından ‘’7. Geleneksel Balkan Panayarı’’ kapsamında sahneye çıkarılacağı haberi AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesinin tepkisini çekti. Gazetenin yazarlarından Abdurrahman Dilipak’ın haberinde Azis hakkında ‘’Sapkın’’ ifadesi kullanıldı ve Kestel Belediyesi’nin aldığı bu karara tepki gösterildi.

Vasil Troyanov’un sahnede yer alıp almayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.