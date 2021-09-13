AKP'de ''Azis'' krizi yaşanıyor

AK Parti’nin Kestel Belediyesi bugünlerde aldığı bir kararla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Belediyenin düzenleyeceği bir festivalde sahne alacak isimlerden birisinin ‘’Azis’’ isimli eşcinsel bir şarkıcı olan Vasil Troyanov olması AKP’yi adeta ikiye böldü. Partinin bir kısmı Azis ve benzeri kişilerin sahneye çıkmasında bir sakınca olmadığını belirtirken bir kısmı ise bu durumun AKP’nin eşcinsel bireylerle beraber anılacağını ve bunun iyi bir şey olmadığını savunuyor.
Vasil Troyanov’un sahnede yer alıp almayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.
Son Güncelleme: 13.09.2021 21:10