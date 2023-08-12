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AKP'li Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler!

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AKP'li Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler!
AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclis'te yer alan Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanlığını yapan Murat Sarıca, görevinden istifa ederek ayrıldı. Sarıca, istifasının ardından yaptığı açıklamada Alpay Özalan hakkında çok sert konuştu. İşte detaylar..

AK Parti'nin İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya danışmanlığı için uzunca bir süredir Murat Sarıca ile çalışıyordu. Murat Sarıca, geçtiğimiz gün görevinden istifa etti. Sarıca, istifasının ardından sosyal medya hesaplarından Alpay Özalan hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Nankör, Vefasız, Saygısız"

Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler

Murat Sarıca, istifası sonrasında yaptığı bir paylaşımda Alpay Özalan'ı "nankör", "vefasız", "saygısız" ve Saygısız" olarak nitelendirdi. Alpay Özalan'ın iki kelimeyi bir araya getirip konuşamadığını belirten Murat Sarıca, Özalan'ın tüm metin ve konuşmalarını kendisinin hazırladığını söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan içeriklerin ise Özalan tarafından hazırlanmış gibi sunulduğunu vurguladı.

Sosyal medya danışmanı Murat Sarıca, son 2 yıldır işinden ayrılmayı düşündüğünü fakat cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ara verdiğini söyledi. Ancak felaketin seyrinde yaşadığı tecrübe ve adaletsizlikten dolayı da bu duruma son vermeye karar verdiğini açıkladı.

Murat Sarıca, deprem gibi çok ciddi durumda Alpay Özalan'ın asla elini uzatmadığını, hatta aramadığını söyledi. Ayrıca siyasi cahil olarak nitelendiği Özalan'ın çabalarını ve başarılarını Erdoğan'a atfetmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler

"Hakkım Geçtiyse Helal Değil"

Murat Sarıca, yaptığı açıklamada, ayrıca siyasetten hiç anlamayan Alpay Özalan'a hakkını helal etmediğini vurgulayarak kişisel çıkarlarının Erdoğan'ın önüne geçtiğini ancak Özalan'ın haklarını hiçe saymasının helal olmadığını sözlerine ekledi.

İşte Murat Sarıca'nın Alpay Özalan hakkında sarf ettiği o sözler:

Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler

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