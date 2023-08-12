AKP'li Alpay Özalan'ın eski sosyal medya danışmanından zehir zemberek sözler!

AK Parti'nin İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya danışmanlığı için uzunca bir süredir Murat Sarıca ile çalışıyordu. Murat Sarıca, geçtiğimiz gün görevinden istifa etti. Sarıca, istifasının ardından sosyal medya hesaplarından Alpay Özalan hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Nankör, Vefasız, Saygısız"





Murat Sarıca, istifası sonrasında yaptığı bir paylaşımda Alpay Özalan'ı "nankör", "vefasız", "saygısız" ve Saygısız" olarak nitelendirdi. Alpay Özalan'ın iki kelimeyi bir araya getirip konuşamadığını belirten Murat Sarıca, Özalan'ın tüm metin ve konuşmalarını kendisinin hazırladığını söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan içeriklerin ise Özalan tarafından hazırlanmış gibi sunulduğunu vurguladı.

Sosyal medya danışmanı Murat Sarıca, son 2 yıldır işinden ayrılmayı düşündüğünü fakat cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ara verdiğini söyledi. Ancak felaketin seyrinde yaşadığı tecrübe ve adaletsizlikten dolayı da bu duruma son vermeye karar verdiğini açıkladı.

Murat Sarıca, deprem gibi çok ciddi durumda Alpay Özalan'ın asla elini uzatmadığını, hatta aramadığını söyledi. Ayrıca siyasi cahil olarak nitelendiği Özalan'ın çabalarını ve başarılarını Erdoğan'a atfetmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.





"Hakkım Geçtiyse Helal Değil"

Murat Sarıca, yaptığı açıklamada, ayrıca siyasetten hiç anlamayan Alpay Özalan'a hakkını helal etmediğini vurgulayarak kişisel çıkarlarının Erdoğan'ın önüne geçtiğini ancak Özalan'ın haklarını hiçe saymasının helal olmadığını sözlerine ekledi.

İşte Murat Sarıca'nın Alpay Özalan hakkında sarf ettiği o sözler:



