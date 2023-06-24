Akşener'den CHP itirafı: 'En büyük pişmanlığım 15 vekil istemekti'

Seçim sonrası yenilgi yaşayan Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ parti lideri Meral Akşener, seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu gibi tepkinin merkezindeydi. 28 Mayıs'tan bu yana parti içinde bir dizi ayrılık yaşandı ve tekrar tekrar “reform” çağrıları duyuldu. Partinin üçüncü olağan kongresinde yaptığı konuşmada sessizliği bozan Akşener, çok sert açıklamalar yaptı.

Meral Akşener'in tek aday olduğu Kongre'de sonuç belli oldu ancak verilecek olan mesajlar da merak konusu oldu. "15 CHP milletvekili talebi hayatımdaki en büyük pişmanlığımdır." diyen Akşener, İstanbul'da HDP'nin kazandığını iddia edenlere de sert sözlerle saldırdı. Akşener, konuşmasında "Bundan sonra hayatınızda başarılar diliyorum." şeklinde ifadeler kullanarak 6'lı masayı ikinci kez devirdiğini gösterdi.

Meral Akşener'in 3. Olağan Kongre'de yaptığı konuşmasına bazı satırbaşları şu şekilde:





"5,5 yıl önce siz bu partiyi kuramazsınız dediler, yaparız dedik, bu parti olmaz dediklerinde yaparız dedik. Yaşatacaktık, yaşatacağız dedik. Milletimizin sesi olurduk, yaptık, alışılagelmiş siyasi düzeni bozduk. Siyaseti milletin iradesine göre değil, kendi nefsine ve çirkinliğine göre yürütmeye razı dolandırıcıların, dolandırıcıların işini heba ettik. Halkımızın sesine kulak vermek için il il geziyoruz. Sosyalleşmek için seyahat etmiyoruz.

"PİS İFTİRALARA ŞAHİT OLDUM, AFFETMEYECEĞİM"

Bugünlerde hiç kolay olmadık. Yolumuz hak olduğu için çok eziyetlere katlandık, meşakkatlere katlandık, nice iftiralara göğüs gerdik. Özellikle hiçbir şey olamayacağına kızarak, bizim için yaratılan iftiralara, hakaretlere ve kötülüklere katlandık. Düşmanlarımın ve rakiplerimin hiçbirinin benim hakkımda sahip çıkmadığı ve bahsetmediği alçakça iftiralara şahit oldum ve onları asla affetmeyeceğim. Yemin ederim affetmeyeceğim! Bu ülkede bana iki şey söylenemez. Arkadaşlarım söyledi! Göz yummayacağız, hesaplarımızı halledeceğiz! Biz bu günlere oturmaya gelmedik. Zengin olmak adına burada değiliz. Hayal eden maalesef kapıda. Bu günlere kendi şansımızla gelmedik.

"KAHRI PERİŞAN OLSUNLAR"

Ben Meral Akşener, burada sizin oyunuzla seçilen tek başkan benim ve başka unvan yok! Biri beni mansiple satın alabilir mi? Biri bana parayla rüşvet verebilir mi? 30 yıllık siyasi hayatım boyunca herhangi bir parasal suçlama olmamasına rağmen, umarım bunu yapanlar kahrolur! Bu günlere ülkemiz için geliyoruz, hırsın tutsağı değiliz. Ofisle hiçbir ilgisi olmayan tek kişiyim. Ülkemizin verdiği güvenle bugünlere geldik. Ağzımdan çıkan "ben" kelimesini duymuyorsun. Bunun için geldik.

"15 VEKİL İSTEMEK EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

İYİ Parti ülkemiz için iki el arasında kalmış bir çıkış kapısıdır. İlk olarak CHP'den seçime girebilmesi için 15 delege istedik. Bu hayatımın en büyük pişmanlığı. O günlerde 15 milletvekilinin fiyatını bugünkü gibi karşılayamazdık. Bu sevda Ömer Seyfettin'in rejimi oldu. Mücadele vermeliydik, bu seçime bilek gücümüzle girmeliydik.