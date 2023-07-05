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Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı

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Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı
Aliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanması dolayısıyla Fidan'ı kutladı ve başarılar diledi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini önemsediğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na davet edilmesi üzerine teşekkürlerini iletti. Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı süresindeki çalışmaları Aliyev'e aktardı. Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Güne

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, dışişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla Fidan'ı kutladı ve başarılar diledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin bir örneği olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Tebrikler için teşekkürlerini belirten Fidan, hem önceki görevlerinde hem de şimdi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin gelişmesini öncelik olarak belirlediğini ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na davet edilmesi dolayısıyla da şükranlarını dile getirdi.

Bağlantısızlar Hareketine başarılı dönem başkanlığı nedeniyle Aliyev'i kutlayan Fidan, Azerbaycan'ın çok önemli bir sürece öncülük ettiğini vurguladı.

Aliyev de Fidan'a Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı süresinde yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin temini için yürütülen süreçle ilgili de Fidan'ı bilgilendirdi.

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