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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Aliyev ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aliyev de teşekkür ederek Kurtulmuş'tan selamını Erdoğan'a iletmesini rica etti.

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Aliyev, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinde sağlanan başarıdan dolayı Kurtulmuş'u tebrik etti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, parlamentolar arası alan da dahil olmak üzere her alanda başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, Kurtulmuş'un ziyaretinin ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatının daha da güçlendirilmesinin ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kapsamındaki işbirliğinin pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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