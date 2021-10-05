Bahçeli kimlere kebapçı bölücüler dedi, o isimler kimler?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin söz ettiği kebapçı bölücüler belli oldu. Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” şeklinde kullandığı ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter açıklama getirerek fotoğraf yaplaşımı yaparak konu üzerine açıklamalar yaptı. Fotoğraf içerisinde Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ile Aysel Tuğluk’un birlikte kebap yediği görülmekte.
Yönter’in paylaştığı fotoğrafta HDP’nin yönetici kadrosundaki ve PKK elebaşı olan Cemal Bayık ile yemek yediği anların yayınladı. Yemekte eşlik eden diğer isimler ise Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk, Prof.Dr. Büşra Ersanlı ile birlikte kebap yediği görüldü.
Son Güncelleme: 05.10.2021 22:20