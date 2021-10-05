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Bahçeli kimlere kebapçı bölücüler dedi, o isimler kimler?

Bahçeli'nin bahsettiği kebapçı bölücüler kimler? İsimleri belli oldu. İşte kebapçı bölücüler ve fotoğrafları. Detaylar haberimizde..

05 Ekim 2021 Salı 22:20
Bahçeli kimlere kebapçı bölücüler dedi, o isimler kimler?
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MHP  lideri Devlet Bahçeli’nin söz ettiği kebapçı bölücüler belli oldu.  Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” şeklinde kullandığı ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter açıklama getirerek fotoğraf yaplaşımı yaparak konu üzerine açıklamalar yaptı. Fotoğraf içerisinde Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ile Aysel Tuğluk’un  birlikte kebap yediği görülmekte.


Bahçeli’nin grup toplantısında bahsettiği kebapçı bölücüler kimler şeklinde sorular insanların kafasını karıştırmıştı. Siyaset gündemine de oturan bu sözler için kimlerden bahsettiği merak konusu olmuştu. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yard. İzzet Ulvi bugün bir fotoğraf ile bu konuya açıklık getirdi. Yönter’in bugün paylaştığı fotoğraflarda kimler vardı ?

Yönter’in paylaştığı fotoğrafta HDP’nin yönetici kadrosundaki ve PKK elebaşı olan Cemal Bayık ile yemek yediği anların yayınladı. Yemekte eşlik eden diğer isimler ise Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk, Prof.Dr. Büşra Ersanlı ile birlikte kebap yediği görüldü.


Son Güncelleme: 05.10.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
MhpDevletvahçeliKebapçıbölücüler
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