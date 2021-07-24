Bedelli askerlik ücretleri düşüyor mu? MSB kaynaklarından son dakika açıklaması..

2019 yılında TBMM'de kabul edilen 'Askeralma Kanunu' kapsamında hem vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerine cevap verildi, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yükümlü personelle ilgili ihtiyaçları da karşılanmaya başlandı. Askerlik sistemine reform düzeyinde yapılan bu yeniliklerle birlikte döviz ödemeleri gerçekleştirildi ve askerlik hizmetinde yaş sınırı ortadan kaldırıldı. Askerlik hizmetinin sürekli hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemede ayrıca yeni sistemde 'yedek astsubay' statüsü oluşturuldu ve askerlik süresi de 12 aydan 6 aya indirildi.

Son zamanlarda ortaya çıkan bedelli askerliğin kaldırılması ve bedelli askerlik ücretlerinin düşürülmesi gibi söylemler hakkında bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, daha önceden toplumsal beklentilerin karşılanması için hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamasının askerliği erteleme ve yoklama kaçağı durumundan kaynaklı birikimin aza indirilmesi maksadıyla bedel miktarının düşük oranda yansıtıldığını dile getirdiler.

MÜRACAAT SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Bedelli askerlik uygulamasının sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini belirten kaynaklar, yaş sınırının tamamen ortada kaldırıldığını ve TSK'nin yükümlü personel ihtiyaçlarının göz önüne alınarak daha önceden belirlenen uygulamalardan farklı kriterlerin esas aldığını ve bu sayede bedel miktarının belirlendiğini bildirdiler.

Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin sayısında sürekli bir artış gözlemlediklerini aktaran TSK kaynakları, ilk olarak 2019'da hayata geçirilen uygulamada yılın ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli olarak askerlik yapmak için başvuru aldıklarını aktardı.

Son günlerde artış gösteren ve kamuoyunda yer alan bedelli uygulamasının kaldırılması ve bedeli ücretlerinin düşürülmesine yönelin bir açıklama yapan kaynaklar, açıklamasında TSK'nin, tarihte en yoğun dönem yaşadığını ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak adına canla başla çalıştığını, 84 milyon vatandaşın da güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla tüm gücüyle mücadele içinde olduğunu belirttiler. Hassas bir dönemde yer alan Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dahilinde bedelli askerlik konularının sürekli olarak istismar edilmesi ve bu tarz konuların kamuoyunda belli belirsiz konuşulmasının kahramanca ve fedakarca görevini yerine getirmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin olumsuz etkilemesini sağladığının belirtildiği açıklamada, bedelli askerliğin kaldırılması veya bedellerini düşürülmesi popülist söylemlerin gençlerin duygularını istismar ettiği ifade edildi.