İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Bedelli askerlik ücretleri düşüyor mu? MSB kaynaklarından son dakika açıklaması..

Son günlerde ortaya çıkan bedelli askerlik uygulamasındaki ücretlerin düşürülmesine ilişkin söylemlere karşılık veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu tarz popülist söylemlerin gençlerin duygularının istismar ettiğini ve bu tartışmaların kahramanlıkla vatani görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personellerini de olumsuz yönde etkilediğini açıkladılar. Yapılan son dakika açıklamasında ayrıca bedelli askerliğin kaldırılmasına ilişkin tartışılan konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:25
Bedelli askerlik ücretleri düşüyor mu? MSB kaynaklarından son dakika açıklaması..
Takip Et:

2019 yılında TBMM'de kabul edilen 'Askeralma Kanunu' kapsamında hem vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerine cevap verildi, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yükümlü personelle ilgili ihtiyaçları da karşılanmaya başlandı. Askerlik sistemine reform düzeyinde yapılan bu yeniliklerle birlikte döviz ödemeleri gerçekleştirildi ve askerlik hizmetinde yaş sınırı ortadan kaldırıldı. Askerlik hizmetinin sürekli hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemede ayrıca yeni sistemde 'yedek astsubay' statüsü oluşturuldu ve askerlik süresi de 12 aydan 6 aya indirildi.

Son zamanlarda ortaya çıkan bedelli askerliğin kaldırılması ve bedelli askerlik ücretlerinin düşürülmesi gibi söylemler hakkında bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, daha önceden toplumsal beklentilerin karşılanması için hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamasının askerliği erteleme ve yoklama kaçağı durumundan kaynaklı birikimin aza indirilmesi maksadıyla bedel miktarının düşük oranda yansıtıldığını dile getirdiler.

MÜRACAAT SAYILARI GİDEREK ARTIYOR


Bedelli askerlik uygulamasının sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini belirten kaynaklar, yaş sınırının tamamen ortada kaldırıldığını ve TSK'nin yükümlü personel ihtiyaçlarının göz önüne alınarak daha önceden belirlenen uygulamalardan farklı kriterlerin esas aldığını ve bu sayede bedel miktarının belirlendiğini bildirdiler.

Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin sayısında sürekli bir artış gözlemlediklerini aktaran TSK kaynakları, ilk olarak 2019'da hayata geçirilen uygulamada yılın ikinci yarısında 49 bin 107 kişinin bedelli olarak askerlik yapmak için başvuru aldıklarını aktardı.

Son günlerde artış gösteren ve kamuoyunda yer alan bedelli uygulamasının kaldırılması ve  bedeli ücretlerinin düşürülmesine yönelin bir açıklama yapan kaynaklar, açıklamasında TSK'nin, tarihte en yoğun dönem yaşadığını ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak adına canla başla çalıştığını, 84 milyon vatandaşın da güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla tüm gücüyle mücadele içinde olduğunu belirttiler. Hassas bir dönemde yer alan Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dahilinde bedelli askerlik konularının sürekli olarak istismar edilmesi ve bu tarz konuların kamuoyunda belli belirsiz konuşulmasının kahramanca ve fedakarca görevini yerine getirmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin olumsuz etkilemesini sağladığının belirtildiği açıklamada, bedelli askerliğin kaldırılması veya bedellerini düşürülmesi popülist söylemlerin gençlerin duygularını istismar ettiği ifade edildi.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMilli Savunma BakanlığıBedelli ücretleri DüşüyormuBedelli Askerlik Kalkıyormu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni döneme iki yeni düzenleme: TBMM'de iç tüzük hazırlıkları başladı!
Yeni döneme iki yeni düzenleme: TBMM'de iç tüzük hazırlıkları başladı!
700 binden fazla kamu işçileri gözünü zam pazarlığına çevirdi!
700 binden fazla kamu işçileri gözünü zam pazarlığına çevirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurdu: KKTC'ye yeni Külliye ve parlamento binası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurdu: KKTC'ye yeni Külliye ve parlamento binası!
Turizm işletme belgesi olmayanlar dikkat! Yeni kanun Meclis'ten geçti..
Turizm işletme belgesi olmayanlar dikkat! Yeni kanun Meclis'ten geçti..
TBMM Genel Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasını kabul etti!
TBMM Genel Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasını kabul etti!
AK Parti OHAL yetkisinde gözaltı sürelerini 1 yıla düşürme teklifi sundu!
AK Parti OHAL yetkisinde gözaltı sürelerini 1 yıla düşürme teklifi sundu!

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Zilhicce orucu nedir? Zilhicce orucu kaç gündür, ne zaman tutulur, faziletleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.