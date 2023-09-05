CHP İstanbul İl Başkanlığı için sürpriz isimler listelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı için 2023 kurultayı öncesinde sürpriz isimler gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında konuşarak, bu önemli göreve aday olabilecek 10 kişinin ismini açıkladı. Yarkadaş, kurultayda 1400'e yakın delegenin bulunduğunu ve 200 delegenin İstanbul'dan geleceğini belirtti.

Özellikle dikkat çeken isimler arasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, ve TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı gibi tanınmış isimler yer alıyor. Ayrıca, Ankara'dan Dr. Ümit Erkul'un İstanbul'da önemli bir aday olarak öne çıktığı ifade edildi. Erkul, parti okulu yöneticisi olarak 11 yıldır görev yapıyor.





Barış Yarkadaş'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul'da CHP İl Başkanlığı için adı geçen diğer önemli isimler şunlar: Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Baki Aydöner, Özgen Nama, Selçuk Sarıyer, Müslim Sarı, Necdet Saraç, Onursal Adıgüzel ve Özgür Çevik.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için bu isimler arasından yapılacak seçim, parti içi dinamizmin ve gelecekteki politika yönünün belirlenmesinde büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Kurultay sonuçları ve yeni İstanbul İl Başkanının kim olacağı, yakından takip edilen bir gelişme olarak izlenecek.