CHP ve HDP'nin ret oyu verdiği Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekli örülmesi halinde sınır ötesi harekatlarda ve aynı zamanda müdahalelerde bulunması için Irak ve Suriye'ye gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Tezkereyle ilgili Cumhurbaşkanına verilecek olan yetkinin 2 yıl uzatılmasının yer aldığı tezkere okunduktan sonra oylamaya sunuldu.

ve'nin 'hayır' oyu kullandığı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti ve MHP'nin yanı sıra İYİ Partinin de 'evet' oyu kullanması sonrası Genel Kurul tarafından kabul edildiği bildirildi.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyle ilgili hazırlanan tezkerede Türkiye'nin güney bölgesindeki kara sınırlarına mücavir olan yerlerde yaşanması değerlendirilen gelişmeler ve aynı zamanda sürekli devam eden çatışma ortamının milli güvenlik anlamında taşıyacağı risk ve tehditlerin önüne geçilmesinin gerçekleştirileceği belirtildi.