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  3. CHP'den flaş karar! Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti..

CHP'den flaş karar! Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti..

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CHP'den flaş karar! Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti..
Bolu'nun CHp'li belediye başkanı Tanju Özcan, partiden temelli ihraç edilmesini gerektiren disiplin cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde mevcut parti liderliğini eleştiren ve açıklamalarında sürekli 'değişim' mesajı veren Özcan, CHP il başkanlarının birlikte yaptıkları ortak açıklamasına da sert çıkmıştı. Özcan, karara sosyal medya hesaplarından "İsyan ediyorum" sözleriyle tepki gösterirken Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan ayrılmadığını anlatan Özcan, "Ankara'daki CHP genel merkezine yürüyeceğim" demişti.

Geçen yıl CHP tarafından bir yıl açığa alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ihraç önergesiyle disiplin cezası verildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, merkez yönetim kurulu toplantısının ardından daha önce CHP'den istifa eden Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi için Disiplin Komisyonu'na son önergesini sunduğunu açıkladı.

İL BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tanju Özcan'ı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Tanju Özcan, son zamanlarda sürekli CHP yönetimine 'değişim' mesajı veriyordu. HP liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada Özcan şunları söyledi:

"55'i atanan CHP il başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun ortak açıklamasını gördüm. ‘Çevir kazı yanmasın’ şeklinde bir ifade var. Bu kuruluşlar neredeyse hatasızdır ve listede onlara bile danışılmaz; Söylenen sözler "kısmen bizim hatamız" anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı seçimi kaybetmiş, durumu değiştirerek kurtarmaya çalışmak yerine, kendi değişiminin önünü açmak için derhal kongrenin zamanını ilan etmelidir."

TANJU ÖZCAN: “BAŞKALDIRIYORUM”

 Tanju Özcan, disiplin kurulu huzurunda ihraç edilmesine sosyal medya hesabı üzerinden “Başkaldırıyorum” ifadesini kullanarak yanıt verdi.

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