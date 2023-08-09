  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. CHP'li milletvekili Meclis'te oturma eylemi yaptı: İşte nedeni

CHP'li milletvekili Meclis'te oturma eylemi yaptı: İşte nedeni

Yayınlanma:
CHP'li milletvekili Meclis'te oturma eylemi yaptı: İşte nedeni
Mahmut Tanal Ensar Vakfı'na karşı oturma eylemi yapıyor. İstismarcı Sultanoğlu'nun yeni görevine sesini çıkarıyor. İşte detaylar...

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarı skandalıyla ilişkilendirilen eski İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına karşı meclis içerisinde dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Tanal, Karaman'daki istismar olaylarında görevi ihmal ve kusurla suçlanan Sultanoğlu'nun yeni görevine tepki göstermek amacıyla oturma eylemi başlattı.

ensar vakfı

Mahmut Tanal, Sultanoğlu'nun geçmişteki ciddi suçlamalara ve tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, çocuk istismarı skandalına karışan bir ismin bu kadar önemli bir göreve atanmasının, toplumun duyarlılığını göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.

mahmut tanal

Tanal, Asım Sultanoğlu'nun atamasının ardında yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in etkisi olduğunu öne sürdü. Bu durumun çocukların güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve halkın tepkisini çektiğini dile getirdi.

Milletvekili Tanal, meclis genel kurulunda oturma eylemi yaparak, Asım Sultanoğlu'nun görevden alınması için demokratik bir tepki göstermeyi planlıyor. Tanal, çocukların güvende olması ve toplumun duyarlılığının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, tepkisini sürdüreceğini belirtti. Bu eylem, çocuk hakları ve etik değerlerin korunması konusundaki hassasiyetin bir yansıması olarak görülüyor.

Siyaset
Keçiören Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldu
Keçiören Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldu
Meral Akşener açtı ağzını yumdu gözünü: Emekli olmalı
Meral Akşener açtı ağzını yumdu gözünü: Emekli olmalı
Ekrem İmamoğlu değişim manifestosunu yayınladı
Ekrem İmamoğlu değişim manifestosunu yayınladı
Fatih Portakal seçimde desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu için verdi veriştirdi
Fatih Portakal seçimde desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu için verdi veriştirdi
CHP'nin Olağanüstü Toplanma Talebi Genel Kurul'da Ele Alınacak
CHP'nin Olağanüstü Toplanma Talebi Genel Kurul'da Ele Alınacak
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısındaki sırlar açığa çıktı: Büyük hata herkesi şok etti
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısındaki sırlar açığa çıktı: Büyük hata herkesi şok etti
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı sızdırıldı: O görüntüler gündeme bomba gibi düştü
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı sızdırıldı: O görüntüler gündeme bomba gibi düştü