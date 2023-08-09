CHP'li milletvekili Meclis'te oturma eylemi yaptı: İşte nedeni

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarı skandalıyla ilişkilendirilen eski İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına karşı meclis içerisinde dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Tanal, Karaman'daki istismar olaylarında görevi ihmal ve kusurla suçlanan Sultanoğlu'nun yeni görevine tepki göstermek amacıyla oturma eylemi başlattı.





Mahmut Tanal, Sultanoğlu'nun geçmişteki ciddi suçlamalara ve tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, çocuk istismarı skandalına karışan bir ismin bu kadar önemli bir göreve atanmasının, toplumun duyarlılığını göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.





Tanal, Asım Sultanoğlu'nun atamasının ardında yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in etkisi olduğunu öne sürdü. Bu durumun çocukların güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve halkın tepkisini çektiğini dile getirdi.

Milletvekili Tanal, meclis genel kurulunda oturma eylemi yaparak, Asım Sultanoğlu'nun görevden alınması için demokratik bir tepki göstermeyi planlıyor. Tanal, çocukların güvende olması ve toplumun duyarlılığının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, tepkisini sürdüreceğini belirtti. Bu eylem, çocuk hakları ve etik değerlerin korunması konusundaki hassasiyetin bir yansıması olarak görülüyor.