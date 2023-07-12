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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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