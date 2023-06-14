Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de kabine kurmaylarını topluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı yapılacak.

Yeni bakanlar bugün Beştepe'de ikinci kez bir araya geliyor. Kabine toplantısında iç ve dış politikanın gelişimi yüksek oranda değerlendiriliyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ





Toplantıda ekonominin son durumu ele alınacak. Enflasyona ve aşırı fiyatlara karşı önlemler de tartışılacak. Toplantıda geçici asgari ücret artışı konusu da görüşülecek.

Depremden etkilenen 11 eyalette afet sığınaklarının inşaatı devam ediyor. Hedef, toplam 650 bin depreme dayanıklı konut yapmak. Depremzedelere konutların erken teslimi için çeşitli çözümler düşünülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın bulguları da konferansta değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve dış politikanın geliştirilmesi de Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak.