Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara'da yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.