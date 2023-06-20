Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara'da yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara'da yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.
Siyaset
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