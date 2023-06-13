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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tek şartını 'Tanınması' olarak açıkladı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tek şartını 'Tanınması' olarak açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yaptı. "Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman azınlık olmadı ve olmayacak" diyen Erdoğan, kimsenin 50 yıl daha kaybetmeyi göze alamayacağını ve Kıbrıs Türk devletinin dönemin tanınması şartıyla müzakere masasına dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrasında ilk yurt dışı ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi tören ile karşıladığı Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk anıtını ziyaret etti. Ardından Erdoğan ile Tatar baş başa görüştü ve daha sonrasında da birlikte basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamasındaki önemli başlıkları şöyle:

"KIBRIS TÜRKÜ AZINLIK OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde tek şartı

Kıbrıs Türklerinin hiçbir zaman azınlık olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki mevcut durumu değerlendirdik. Türk tarafı, Kıbrıs sorununda her zaman yapıcı ve aynı zamanda sonuç odaklı bir tavır almıştır. Adanın eski ve önemli kısmının, özellikle Kıbrıslı Türklerin hukuki iddiası açık ve nettir. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman azınlık olmadı ve olmayacak. Bu gerçekleri görmeyenler adanın tek hakimi olma hayaliyle avunmaya devam ederler. Bu insanlara saplantılarını bir kenara bırakıp Ada gerçeğiyle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum.

"50 YILIMIZI DAHA HARCAMAYACAĞIZ"

“Kıbrıslı Türklerin çabalarına rağmen, Kıbrıslı Rumların tavizsiz ve maksimalist yaklaşımı nedeniyle yarım asrı aşkın bir süre kaybedilmiştir. Hiç kimse bir 50 yıl daha kaybetmeye dayanamaz. Kıbrıslı Türklerin eşit egemenlik haklarının ve eşit uluslararası statüsünün, sahip oldukları hakların teyidi bizim için vazgeçilmezdir. Müzakere masasına dönmemiz gerekirse, oraya varmanın yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçer. Tatar Cumhurbaşkanı'nın bizim de desteklediğimiz Cenevre'deki son gayrı resmi toplantıda sunduğu gerçekçi ve ayrıca sonuç odaklı vizyon özünde aynı."

"ÇIKARLARI KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ"

Türkiye'nin garantör olarak diyaloğu her zaman desteklediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs meselesinde Doğu Akdeniz boyutunu da görüştük. Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunacağız. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs ve çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımına ilişkin öne sürdüğü özel tekliflerin halen tartışıldığını hatırlatmak isterim.

"SİLAHLANANLAR RİSKLERİ İYİCE HESAPLASIN"

“Doğu Akdeniz meseleleriyle ilgili bölgesel bir konferans düzenleme teklifim maalesef cevaplanmadı. Öngörü adımlarımız sonuç vermedi. Buna rağmen garantör devlet olarak diyalogdan yanayız. Anlamsız silahlı faaliyetlerde bulunanlar, bu tür faaliyetlerin oluşturacağı riskleri dikkatlice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği, bizim barış ve güvenliğimiz demektir."

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