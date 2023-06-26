Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek, yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisinde olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Miçotakis'i tebrik ederek, yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Türkiye-Yunanistan İlişkileri
Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda da olumlu açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.
Siyaset
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.