Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimlerde elde ettikleri başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek, yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisinde olduğunu söyledi.