Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle de görüşmeler gerçekleştirdi ve Türkiye'nin güvenlik ve savunma konularındaki taahhütlerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye teşekkür ederek, karşılıklı işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle de görüşmeler gerçekleştirdi ve Türkiye'nin güvenlik ve savunma konularındaki taahhütlerini vurguladı.
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