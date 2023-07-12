Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle de görüşmeler gerçekleştirdi ve Türkiye'nin güvenlik ve savunma konularındaki taahhütlerini vurguladı.