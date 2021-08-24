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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığı'na kritik atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bir kararda Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli bazı general ve albaylar emekliliğe sevk edilirken bir üst rütbeye terfiler ve yeni görev atamaları gerçekleştirildi.

24 Ağustos 2021 Salı 12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Genel Komutanlığı'na kritik atama!
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni sevk, terfi ve atama kararlarına göre Jandarma Genel Komutanlığı'nda bazı görev değişiklikleri yapıldı. Yeni kararlara göre Tuğgeneral Hakan Saraç, Tuğgeneral Turgay Aras, Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile Tuğgeneral Alper Sır, görev sürelerinin dolması nedeniyle 30 Ağustos tarihinden itibaren emekliliğe sevk edilirken Albay Abdullah Ateş, Albay Cengiz Yurtcan, Albay Ahmet Camuz ile Albay Yüksel Çiçek 15 Eylül'den itibaren emekli olmaları için yönlendirildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Jandarma Genel Komutanı yardımcılığı görevinde bulunan Orgeneral Ali Çardakçı ile Orgeneral Halis Zafer Koç korgenerallik rütbesine yükselirken Yusuf Kenan Topcu, Ali Doğan ve Aykut Tanrıverdi Tümgenerallik görevine terfi ettirildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ayrıca 28 general hakkında yeni görev yerleri belirlenirken 32 albayın da bulundukları yerden il jandarma komutanlığına geçiş görevleri ile ilgili atamaları gerçekleştirildi.


Son Güncelleme: 24.08.2021 12:38
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanResmi GazeteJandarme Genel KomutanlığıAtama Kararı
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