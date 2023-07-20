Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri Tartışılacak

Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı konular, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek. Toplantıya iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Katılımcılar

MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere, birçok iş insanı ve STK temsilcisi toplantıya katılacak.