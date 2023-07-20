Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri Tartışılacak
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Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye'nin cari açığını azaltma ve ihracatı artırma konuları ele alınacak bir toplantı düzenlenecek. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri Tartışılacak
Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı konular, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek. Toplantıya iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
Katılımcılar
MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere, birçok iş insanı ve STK temsilcisi toplantıya katılacak.
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