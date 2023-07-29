Ekrem İmamoğlu değişim manifestosunu yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim çağrısını destekleyen ve liderlik vurgusuyla ön plana çıkan bir yazı yayımladı. Beklenen manifestoyu Gazete Oksijen'de kaleme alan İmamoğlu, cesur bir liderin cesur demokrasi için gerekliliğine vurgu yaptı. Değişim çağrısıyla liderlik rolünü üstlenerek, demokrasi ve yenilikçi adımların önemine dikkat çekti. İmamoğlu'nun cesur liderlik mesajı, parti içinde ve kamuoyunda önemli bir etki yarattı.

Ekrem İmamoğlu'nun yazısında, Türkiye'nin güncel siyasi tablosuna dair daha detaylı bir analiz yaptığı görülüyor. Mayıs 2023 seçimlerine doğru ilerlerken ülkede bir değişim arzusu olduğunu ve bu arzunun sadece 21 yıldır iktidarda olan partinin değişmesine yönelik olmadığını belirtiyor. Halkın son 10 yılda yaşanan kutuplaşmadan, siyasal çalkantılardan, ekonomik krizlerden, yükselen yaşam maliyetlerinden ve adaletsizlikten bıktığını ifade ediyor.

İmamoğlu, Türkiye'nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken yeni bir başlangıç yapmak istediğini dile getiriyor. Bu noktada, sadece iktidarın değişmesinin yeterli olmadığını, toplumsal problemlerin çözümü için daha kapsamlı bir değişim arayışı olduğunu vurguluyor. Yeni bir siyasal örgütlenme mimarisi önererek, siyasetin daha şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtiyor.

Yazısında cesur liderlik vurgusu yapıyor ve bu süreçte cesur bir liderin önemine dikkat çekiyor. Partilerdeki "elitlerin" ve kapalı çevrelerin etkisi altındaki liderlerin toplumun ihtiyaçlarını yeterince anlayamayacağını ifade ediyor. Bu nedenle daha cesur ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına odaklanan liderlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yazısı, değişim ve demokrasi arayışı içinde olan Türkiye için önemli bir mesaj içeriyor. Halkın değişim arzusunu dikkate alarak daha şeffaf, katılımcı ve adil bir siyasal yapı oluşturma isteğini yansıtıyor. İmamoğlu'nun liderlik vurgusu, toplumun güvenini kazanacak ve gerçek değişimi başaracak liderlerin önemini vurguluyor. Bu yazıyla, İmamoğlu'nun değişim hareketine olan kararlılığı ve katkısı kamuoyuna yansımış oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yazısında, toplumdaki değişim beklentisinin seçim sürecinde farklı kesimler tarafından dile getirildiğini ve halkla iç içe olan bir belediye başkanı olarak bu değişim arzusuna şahit olduğunu ifade ediyor. Gençlerden yaşlılara, kadınlardan emekçilere, iş insanlarından işsizlere kadar toplumun her kesiminden insanın yeni bir yola çıkma isteğini gözlemlediğini aktarıyor.

Yazısında, Türkiye'nin yeni bir gelecek hayaline ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve geçmişin deneyimlerinden yararlanarak Cumhuriyetin temel değerlerini yeniden yorumlayarak yeni bir yolculuğun inşa edileceğini vurguluyor. Önyargılardan arınmış, özgürce geleceği tasarlayan bir Türkiye'nin oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.

Ancak muhalefet olarak değişim talebini ileriye taşıyamadıklarını ve toplumun değişim arzusunun gerisinde kaldıklarını kabul ediyor. Hatalardan dersler çıkararak milletin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek gerektiğini vurguluyor. Yeni yaklaşımlar, dil, kadrolar ve örgütlenme ile cesur ve dönüştürücü bir siyasetle Türkiye'nin medeniyet sıçramasını gerçekleştirmenin mümkün olduğunu dile getiriyor.

İmamoğlu'nun yazısı, Türkiye'nin geleceği için umut verici bir vizyon sunuyor ve değişim arzusunun önemini vurguluyor. Yeni bir siyasi yaklaşım ve cesur liderlikle toplumun beklentilerine uygun bir değişim sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yazısında, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu dönemi geride bırakmak için cesur bir dönüşüm iradesine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. 2019 yerel seçimlerinde milletin değişim talebini somut olarak gösterdiğini belirterek, bu mesajı aldıklarını ve toplumla hareket ettiklerini ifade ediyor. Önümüzdeki mahalli seçimlerde tekrar kazanmak için tüm vatandaşları yeni bir yola davet ediyor.

Yazısında, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu döneme dikkat çekiyor. Geleneksel siyasal kurumların yeni ihtiyaçlara cevap veremediğini, evrensel demokratik değerleri tehdit eden otoriter anlayışların güçlendiğini ve küresel Covid-19 salgınının sosyal politikaların önemini gözler önüne serdiğini belirtiyor. Ayrıca, iklim krizinin insanlığı felaketlere doğru sürüklediğini, düzensiz göç dalgalarının toplumların dengesini bozduğunu ve gelir eşitsizliğinin sosyal adaleti umursamayan ekonomi politikalarının sonucu olarak yoksulluğa yol açtığını dile getiriyor.

İmamoğlu, bu zorlu dönemde yeni imkanların ve fırsatların da olduğunu vurguluyor ve cesur bir liderlikle toplumun beklentilerine uygun bir dönüşüm sağlayabileceğine inanıyor. Yazısında, değişime duyulan ihtiyacı vurgulayarak Türkiye'nin yeni bir gelecek tahayyülüne ihtiyacı olduğunu ve bu yolculuğun sabırsızlıkla beklediğini ifade ediyor.

Ekrem İmamoğlu, yazısında dünya tarihinin içinden geçtiği zorlu dönem ve Türkiye'nin önündeki fırsatları vurguluyor. Rusya'nın Ukrayna işgali ve Çin-ABD rekabeti gibi jeopolitik fırtınaların yanı sıra dijital teknolojinin hızlı gelişimi gibi faktörlerle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

İmamoğlu, sosyal medyanın bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığı ve toplumun siyasete katılmasına olanak sağladığını ifade ediyor. Toplumsal ayrışmaların ve kabullerin ortadan kalkması için sosyal medyanın yeni imkanlar sunduğunu dile getiriyor.

Türkiye'nin, zorlukların olduğu bir dönemde olduğunu ve birçok fırsatla karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, genç insan kaynağı, doğal ve kültürel zenginlikleri, tarihi tecrübesi ve dönüştürebilme yeteneğiyle en büyük sermayeye sahip ülkelerden biri olduğunu vurguluyor.





Yerel siyasete ve yerel çözümlere vurgu yaparak, çevre krizinden yoksulluğa, kutuplaşmadan kamucu politikalara kadar birçok alanda çözümlerin yerelden başlaması gerektiğini savunuyor. İstanbul depremiyle mücadelede yerel ve merkezi yönetimlerin iş birliği içinde olması gerektiğini, stratejilerin planlama aklı ve bilimin rehberliğinde oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Son olarak, kalkınma meselesinin tüm sosyal ve maddi sermayenin harekete geçirildiği bir ulusal stratejiyle ele alınması gerektiğini ve kalkınmanın yerel koşulların ışığında mahalli aktörlerle planlanarak yürütülmesinin önemini vurguluyor.

İmamoğlu, dünyadaki ekonomik modellerin değiştiği ve sürdürülebilir büyüme için yerelde güçlü temellerin inşa edilmesi gerektiğini belirtiyor. İktisadi ve jeopolitik gerçekler karşısında, güvenli ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için etkili sosyal politikaların ve gelir eşitsizliğine çözümler üreten yaklaşımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yoksulluğa terk edilen ve sesi bastırılan kesimleri önceleyen, paylaşımcı ve sosyal adaleti öne çıkaran bir anlayışla çalışılması gerektiğini ifade ediyor.

Belediye başkanlığı döneminde "İstanbul Senin" şiarıyla İstanbulluların şehirlerinin ortak sahibi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, katılımcı ve güçlendirilmiş yerel demokrasinin önemine değiniyor. İstanbulluların katılımıyla Taksim Meydanı'nın yeniden tasarlanmasının bir örneği olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde yerel demokrasinin daha da güçlendirilmesi ve toplumun farklı alanlarında etkin iletişim ağlarıyla desteklenmesi gerektiğini dile getiriyor. Yerel yönetimlerin güçlenmesinin toplumu bütünleştirici, sorunları çözüme kavuşturucu ve zorluklarla baş etme kapasitesini artırıcı bir etkisi olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, İmamoğlu, güvenli ve sürdürülebilir bir ekonomi için yerelde etkin sosyal politikaların ve katılımcı yerel demokrasinin önemini vurgulayarak, gelecekteki hedeflerinin toplumsal dayanışmayı ve çözüm odaklı yaklaşımları öne çıkaran bir siyasetle Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak olduğunu belirtiyor.