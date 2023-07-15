Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: Hapis cezası talep ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı sırasında yaşanan olayların ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ





İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine açıkça hakaret" suçlamasıyla yargılanması ve 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İmamoğlu'nun suçunu bir kamu görevlisine karşı ve görevinden dolayı işlediği gerekçesiyle, savcılık cezanın minimum 1 yıl olması gerektiğini belirtiyor.

Dava sürecinde İmamoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik" ve "iftira" suçlamalarıyla ilgili kovuşturma yapılmayacağına karar verildi. Bu suçlamaların yargı sürecine dahil edilmemesiyle birlikte davanın odak noktası, İmamoğlu'nun iddia edilen hakaret suçu üzerinde yoğunlaşacak.

İmamoğlu'nun yargılanması, İstanbul'da siyasi bir tartışma yaratırken, kamuoyu da davanın sonucunu merakla bekliyor. Dava sürecinde İmamoğlu'nun savunması ve mahkemenin kararı, Türkiye'de siyasi atmosferin ve yargı bağımsızlığının tartışıldığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

İmamoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunurken, İBB Başkanı ise hakaret suçlamalarını reddediyor. Bu dava, Türkiye'deki siyasi atmosferin ve adalet sistemine duyulan güvenin bir testi olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu dava sürecinde nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin vereceği karar, Türkiye'deki siyasi ve hukuki gündemi etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Hem İmamoğlu taraftarları hem de muhalifleri, bu davanın sonucunu yakından takip ediyor ve geleceğe dair siyasi ve hukuki etkilerini merakla bekliyor.