Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı sızdırıldı: O görüntüler gündeme bomba gibi düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı ifşa edildi. Toplantı, CHP içindeki değişim tartışmalarının ortasında gerçekleşti ve Zoom üzerinden yapıldı. Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'da darbe toplantısı" olarak adlandırılan görüntülerde, Genel Merkez'e verilecek dilekçenin imzalanacağı kişiler, gönderim şekli ve teslim edecek kişi konuşuldu. Toplantıya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanarak dikkat çekti. Konuyla ilgili İmamoğlu tarafından bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...





EKREM İMAMOĞLU'NUN GİZLİ TOPLANTISI İFŞA OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde önemli isimlerle yaptığı gizli toplantı, sosyal medyada yayınlanarak gündem oldu. İşte ayrıntılar...





Toplantıya Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Gökhan Günaydın gibi pek çok önemli isim katıldı. Toplantıda dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı ve nasıl teslim edileceği konuşuldu. İmamoğlu'nun, sızdırılan videoda, toplantıya katılanların sözlerini not aldığı görüldü. Dilekçenin CHP Genel Merkezi'ne verilmesi için çalışmalar yapılırken, parti içinde 'değişim' hareketi içinde olan Selin Sayek Böke'nin ABD'de olması nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı henüz bilinmezken, İmamoğlu videonun sızdırılması hakkında açıklama yaparak, partinin iç konularının parti meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla konuşulacağını vurguladı.