Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısındaki sırlar açığa çıktı: Büyük hata herkesi şok etti

Gazeteci Gürkan Hacır, tv100'ün programı Kübra Par'la Farklı Açılar'da CHP'nin üst düzey kurmayları ile gerçekleşen gizli toplantının sızdırılması hakkında çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Gökhan Günaydın isimli kişinin kendisine toplantının linkini kimlere gönderdiğini açıkladığını belirtti. Programda ayrıca GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslüm Sarı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, gazeteci Gürkan Hacır ve Eski Devlet Bakanı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ahat Andican gibi konuklar yer aldı ve sızdırılan toplantı videosu ele alındı. İşte detaylar...





EKREM İMAMOĞLU'NUN SIZDIRILAN TOPLANTI GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VAR

Sızdırılan toplantı videosu sonrasında CHP'de üst düzey bir isimle görüşen gazeteci Gürkan Hacır, toplantının normal bir toplantıymış gibi değerlendirilmesine şaşkınlıkla izlendiklerini belirtti. Görüştüğü MYK üyesi, videoyu geceleyin gördüklerini ve Faik Öztrak'ın açıklamasının arkasında olduklarını dile getirdi. Ayrıca, toplantının il başkanlıklarının değiştirilmesi için değil, olağanüstü Kurultay'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'a zorlanması amacıyla yapıldığını ifade etti. Toplantıda parti meclisi üyelerinin bulunması ve belediye başkanının başkanlık ettiği toplantıda bu üyelerin oturmasının parti hiyerarşisi ve iç tüzüğüne uygun olmadığını belirtti. İşte diğer ayrıntılar...





Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile de görüşen Hacır, Günaydın'ın "bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler, danışmanlar bizden daha siyasi adamlar. Bunu yapmamaları lazımdı" şeklinde bir açıklama yaptığını aktardı.

Bu olay CHP içinde ciddi bir tartışma yaratmış durumda ve parti üyeleri sızdırılan toplantıya ilişkin farklı görüşler dile getiriyor. Toplantının sızdırılması ve içerikle ilgili yapılan açıklamalar, parti içindeki hiyerarşik düzen ve etik konuları tartışmalarına neden oluyor. CHP'nin önemli isimleri arasında yaşanan bu olayın sonuçları ve etkileri yakından takip ediliyor.