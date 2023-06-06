Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün yayınlanan atamalara ilişkin kararlara göre, cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak Akif Çağatay Kılıç'ın ataması gerçekleştirildi. Aşağıdaki açıklama resmi gazetede yayınlandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, Cumhurbaşkanlığı Makamının Teşkilatına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12. ve 13. maddeleri uyarınca Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.



