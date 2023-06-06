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Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı

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Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, cumhurbaşkanının başdanışmanı olarak Akif Çağatay Kılıç atandı. Akif Çağatay Kılıç'a ayrıca büyükelçi unvanı da verildi.

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün yayınlanan atamalara ilişkin kararlara göre, cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak Akif Çağatay Kılıç'ın ataması gerçekleştirildi. Aşağıdaki açıklama resmi gazetede yayınlandı.

Akif Çağatay Kılıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, Cumhurbaşkanlığı Makamının Teşkilatına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12. ve 13. maddeleri uyarınca Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Akif Çağatay Kılıç

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