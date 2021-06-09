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Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’ın gerçekleşmesi beklenen görüşmesi ne zaman yapılacak? Kritik görüşmede hangi konular konuşulacak? İşte merak edilenler…

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:27
Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular konuşulacak?
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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada Joe Biden’ın 10 Haziran’dan itibaren başlayacağı Avrupa detayları hakkındaki detaylardan bahsetti.


Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın görüşmesi hakkında kendisine yöneltilen sorulara ‘’Görüşmenin 14 Haziran’da Belçika’nın Brüksel şehrinde yapılacak olan NATO Zirvesi sırasında yapılmasını planlıyoruz’’ şeklinde konuştu. Sullivan, görüşmede Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Suriye, İran gibi bölgesel konuların kapsamlı bir şekilde tartışılacağını belirtti.

Jake Sullivan, Biden’ın bu hafta içerisinde İngiltere’yi, gelecek hafta ise Belçika ve İsviçre’yi ziyaret edeceğini ve ardından Brüksel’deki NATO Zirvesi’ne katılacağını ve zirve sırasında ise Erdoğan ile güncel konuları ve diplomatik ilişkiler konusunda gelecek planlamaları görüşeceklerini ifade etti.

Joe Biden’ın göreve geldiği Ocak ayından itibaren Erdoğan-Biden ikilisi sadece 23 Nisan’da yapılan telefon görüşmesiyle bir araya gelmişti.


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanJoe BidenJake Sullivan
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