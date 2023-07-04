Erdoğan'dan memur ve emeklilere çifte zam müjdesi: 'Verilen sözler yerine getirilecek'

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Görüşme 3 saat 10 dakika devam etti. Toplantı sonrasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili de değerlendirmeler yaparak şu açıklamalarda bulundu:

'REFAH PAYINI DA İÇEREN BİR ZAM YAPMIŞ OLDUK'





"Binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan bölücü örgüt mensuplarına ve FETÖ'cü alçaklara umarız sahip çıkmazlar. Türkiye olarak herkesin bilmesini istiyoruz. Geri adım atmayacağız. Uluslararası arenada ülkemize verdiğimiz sözleri yerine getirirken, meydanlarda ülkemize verdiğimiz sözlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Daha sonra 2023'ün ikinci yarısında asgari ücreti 11 bin 402 liraya çıkardık. Sonuç olarak, asgari ücreti yüzde 34 ile enflasyonun üzerinde bir artışa götürdük. 21 yıldır kararlılıkla peşinden koştuğumuz; Enflasyonla insanları ezmeme ilkesine bağlıyız.

Özellikle toplumumuzdaki kırılgan kesimleri hayat pahalılığından korumaya çalışıyoruz. Aşırı kira artışlarıyla mücadele etmek için geçen yıl uygulamaya koyduğumuz üst sınırın uygulanması bu tür önlemlerden biridir. Emlak kiralama büyüme oranı %25 ile sınırlandırılmış ve bu şekilde de devam edecektir. Temmuz ayında uzatılacak olan gayrimenkul kiralamalarında aynı üst sınır uygulanmaya devam edecektir."

'MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Erdoğan, "Sıfır ve ikinci el otomobil fiyat balonunu da yakından takip ediyoruz. diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgileneceğiz, ekonomik şartlardan ziyade tamah ve açgözlülük meselesi. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da güçlendirecek. Tüccarlara ve fırsatçılara asla izin verilmeyecektir. Ülkeye zarar verenleri hukuka ve serbest piyasaya göre mutlaka yargılayacağız. Memur maaşlarına zam sürecini başlattık. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranımız netleşecek. Enflasyon oranı netleştiğinde memur ve emeklilere verdiğimiz sözler yerine getirilecek. Tatile çıkmadan önce meclisimizin kararlaştırdığı şekilde kongre onayı gerektiren tüm konuları sunacağız."