Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna arasında Kahovka Barajı için barış diplomasisi!

İletişim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve hemen ardından da Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmede Rus-Ukrayna savaşının gelişimi ele alındı.

ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI KOMİSYON ÖNERİSİ





Görüşmeler sırasında Erdoğan, aralarında çatışmanın tarafları olan Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin de bulunduğu uluslararası toplumdan uzmanların katılımıyla Kakhovka barajı patlamasını ayrıntılı olarak araştırmak üzere bir komisyon kurabileceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirterek, tahıl koridoru gibi müzakere yöntemlerinin benimsenebileceğini de sözlerine ekledi. Çatışmaların sürmesi halinde her gün yaşanan can kaybının engellenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, adil bir barış için çabaları kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.