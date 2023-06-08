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Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna arasında Kahovka Barajı için barış diplomasisi!

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Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna arasında Kahovka Barajı için barış diplomasisi!
Ukrayna ve Rusya arasında devam eden karşılıklı çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Erdoğan'ın, Zelenskiy'e Türkiye'nin Kahovka barajının patlamasıyla ilgili olası bir uluslararası komisyon için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İletişim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve hemen ardından da Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmede Rus-Ukrayna savaşının gelişimi ele alındı.

ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI KOMİSYON ÖNERİSİ

Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna arasında Kahovka Barajı için barış diplomasisi

Görüşmeler sırasında Erdoğan, aralarında çatışmanın tarafları olan Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin de bulunduğu uluslararası toplumdan uzmanların katılımıyla Kakhovka barajı patlamasını ayrıntılı olarak araştırmak üzere bir komisyon kurabileceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirterek, tahıl koridoru gibi müzakere yöntemlerinin benimsenebileceğini de sözlerine ekledi. Çatışmaların sürmesi halinde her gün yaşanan can kaybının engellenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, adil bir barış için çabaları kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.

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