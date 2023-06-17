Genç Parti lideri Cem Uzan aktif siyasette havlu attı!

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, Twitter hesabından aldığı bir kararı paylaştı. Uzan, paylaşımında aktif olarak siyaseti bıraktığını duyurdu. Uzan yaptığı paylaşımda, "Siyaseti bıraktım. Türkiye söz konusu olduğunda fikrimi öğrenmek isteyenlerle her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destekleyeceğim" şeklinde ifadeler kullandı.

İLK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Ensonhaber'in programında yer alan Cem Uzan, "Sizce merkez sağdan çıkan bir ismin Erdoğan tarafından desteklenme olasılığı nedir?" şeklinde yöneltilen soruya yanıt olarak bu konuda kendisi için bir yargıda bulunmanın adil olmayacağını çünkü aktif siyaseti bıraktığını söyledi.





"TÜRKİYE ERDOĞAN'I DESTEKLEMELİ"

Cem Uzan, konuyla ilgili yorum ve değerlendirme yapmasının doğru olmadığını vurguladığı konuşmasında , "Şu anda ben şahsen aktif siyasetten vazgeçtim. Türkiye'nin sorunları olduğunda her zaman görüşümü paylaşırım. Benim bakış açımı öğrenmek isteyenlerle kendim, Ben her zaman destekçiyim." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin 5 yıl Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı var. AK Parti'nin gücü var" diyen Uzan, "Türkiye birleşip birleşmeli ve cumhurbaşkanına her cephede destek verilmeli" diye konuştu. Uzan, ayrıca yeni anayasanın desteklenmesi gerektiğini de söyledi.