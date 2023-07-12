  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Görüştü

Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Görüştü

Yayınlanma:
Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Görüştü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Liderler Zirvesi için Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Liderler Zirvesi için Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edildi.

Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya yolcusu..
NATO zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya yolcusu..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti
AK Parti'den 7 İl Başkanlığına yeni atamalar
AK Parti'den 7 İl Başkanlığına yeni atamalar
Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı
Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı