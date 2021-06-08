HDP kapatılacak mı?

HDP kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin 17 Mart Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sundu. Mahkeme bir raportör atadı. HDP'nin kapatılmasını isteyen bir davada, belge ve usullerdeki eksiklikler nedeniyle iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. İddianame tekrar hazırlandı . Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılmasını talep eden yaklaşık 850 sayfalık iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. 500 kişiye karşı siyasi yasak talep edildi.Ayrıca partinin banka hesabının kapatılmasını istedi.

HDP kapatma iddianamesi

Parti kapatma davası süreci

Halkın Demokratik Partisi'nin eylemleri ülkenin bağımsızlığına, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğüne ve insan haklarına aykırı bulunmuş ,parti ayrıca bu tür suçları işlemiş ve işlenmesi için teşvik ettiği aktarıldı. faaliyetler. Bu nitelikteki eylemler bazen davalının parti liderleri de dahil olmak üzere parti organları tarafından kararlılıkla yapıldığı iddianamede yer almaktadır. Bundan dolayı davalı partinin Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açıldığı belirtilmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'ne intikal eden bir siyasi partinin kapatılması durumunda "ceza davası" prosedürünü takip etmektedir. Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partiyi kalıcı olarak kapatmak yerine, iddia edilen fiilin ağırlığına göre kısmen veya tamamen devlet yardımından yoksun bırakmaya karar verebilir. Devlet yardımından mahrum kalan toplantıda hazır bulunan üyeler, 15 üyeden 10'unu yani üçte iki çoğunlukla karar alabilmektedir. Bir siyasi partinin kapatılması halinde, davanın niteliğine göre incelenmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanır.

Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir raportör atayacak. Arslan tarafından atanan Raportör, ilk inceleme raporunu hazırlayacak ve Zühtü Arslan’a sunacaktır. -Kabul edilirse iddianame HDP'ye gönderilecek.HDP yasal süre içinde ön savunma yapmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi, bu sürenin uzatılmasına ilişkin başvuru hakkında karar verecek. İlk savunmanın ardından Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayacak. Yorum HDP'ye iletilecektir. Daha sonraki bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü ifade verecek ve HDP yetkilisi sözlü savunma yapacak. Bu yargılamalar sırasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve sanık HDP ek delil veya ek yazılı savunma sunabilecektir. Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından toplantının tarihini Başkan Zühtü Arslan belirleyecek, belirlenen tarihte üyeler toplanarak kapatma talebini görüşecek ve ilgili siyasi birimlere bildirecek. 15 kişi olan Anayasa Mahkemesi Heyeti kararı açıklayacak. Bu karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili partiye iletilecek ve daha sonra Resmi Gazete’de karar yayımlanacak..