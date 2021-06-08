HDP kapatma davasında son durum ne? HDP partisi kapatılacak mı? HDP kapatma davası iddianamesinde neler var?

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) kapatma davası yeniden gündeme geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’yi kapatmak üzere dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, açılan parti kapatma davası dosyasında usul yönünde eksikler olduğunu belirterek dava dosyasını iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden iddianame düzenleyerek HDP’nin kapatılması için tekrar başvuruda bulundu.

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) kapatılma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından tekrar düzenlenen dava dosyasında 850 sayfalık iddianame hazırlanarak Anayasa Mahkemesine gönderildi. Yaklaşık 500 siyasetçi hakkında siyasi yasak istenen dava dosyasında ayrıca partinin banka hesaplarına el konulması da dâhil olmak üzere birçok husus yer alıyor.

HDP’nin kapatılması için dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yazılı açıklama paylaşarak partinin 17 Mart 2021 de kapatılması hususunda iddianame hazırlandığını fakat Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 2021 kararında iddianameyi eksik bularak iade ettiğini belirtti.

Bekir Şahin kapatma davası dosyasında devletin ve milletin bölünmezliğine dair birçok aykırı davranış sergileyen ve eylemlerin odağı haline gelen partinin kapatılması hususunda tereddütte yer olmayan kanıtların yer aldığını bildirdi. İddianamenin giriş kısmında açıklandığı üzere dosyanın sürüncemede kalmaması gerektiğini ve dava dosyasında yer almayan ve eksik olan kısımların yeniden düzenlenerek yüksek mahkemeye sunulacağını bildirdi.

Demokrasinin vazgeçilmez parçası olan siyasi partilerin faaliyetlerini devam ettirirken, anayasa ve kanunlara aykırı davranışlarda bulunmadan yapmaları gerektiğini anayasamızda yer alan hak ve özgürlükler çerçevesinde ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü göz önüne alınarak faaliyetlerde bulunması gerekliliğini dile getiren Bekir Şahin anayasanın 3,4 ve 68/2-3. maddelerine vurgu yaptı.

Bekir Şahin yaptığı yazılı açıklamada şu konulara da değindi. ‘İlgili partinin eylemleri devletimizin bağımsızlığı ve milletin bölünmezliği konularında insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğunu, parti mensupları ve üst yöneticileri dâhil olmak üzere bu tür suçları işlemiş ve tahriklerde bulunarak milleti teşvik etmeye çalışmıştır. Parti üyeleri ve organlarının hatta genel başkanlarının da dâhil olduğu birçok suçta açıkça yer aldığı görülmüştür. Bu hususta ilgili siyasi partini anayasanın 68/4. Maddesine aykırı davranışlarda bulunduğu ve anayasanın 69/6. Maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan 101/1-b ve 103/2. maddelerinde yer alan hususlara aykırı davrandığı gerekçesiyle partinin kapatılması zorunlu olmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır.’

Parti kapatma davası süreci nasıl işliyor?

Parti kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ceza davası dosyası şeklinde açabiliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından incelenerek karara bağlanan dosyada temelli parti kapatmak yerine ilgili partinin işlediği suçlar incelenerek siyasi partilerin devletten almış olduğu yardımın kısmen ya da tamamen yoksun bırakılması şeklinde kararlar alınıyor.

69. madde üzerinden açılan siyasi parti kapatma davası dosyasında alınan karalar Anayasa Mahkemesi üyelerinden üçte iki oy çoğunluğu çıkması halinde kabul ediliyor.Siyasi parti kapatma dosyaları 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununa göre Genel Kurulca incelemeye tabi tutularak karara bağlanıyor.

HPD kapatılması kararı sonrası süreç nasıl işeleyecek?

Anayasa mahkemesinde kabul edilen dava dosyası kararı HDP’ye gönderilecek ve partiden ön savunma istenecek. Savcı ön savunmanın ardından ilgili partiye görüşlerini bildirecek ve HDP yetkilileri sözlü savunmada bulunacak. Gerekli tüm hususular ve gerekçelerin dava dosyasına eklenerek Anaysa Mahkemesine dağıtılması sonucu Başkan Zühtü Arslan parti kapatma davasını görüşmek üzere Anayasa Mahkemeleri yetkilileriyle bir araya gelecek. 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesinin alacağı karar doğrultusunda ilgili dava karara bağlanabilecek. Anayasa Mahkemesinde çıkan kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ilgili siyasi partiye gönderdikten sonra resmi gazete de yaylanacak.