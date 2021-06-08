İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

HDP kapatma davasında son durum ne? HDP partisi kapatılacak mı? HDP kapatma davası iddianamesinde neler var?

HDP kapatma davası tekrar gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in daha önce yaptığı parti kapatma dosyasında usul yönünden eksiklikler olduğunu bildirerek reddetmişti. Kısa süre önce dava doyasında düzenlemeler yaparak tekrar başvuruda bulunulduğunu açıklayan Bekir Şahin HDP’nin kapatılması hususunda yeni açıklamalarda bulundu. HDP kapatma davasında gelinen son durum ne? HDP kapatma davasında yer alan iddianameler neler? HDP’nin kapatılması davasında yer alan detaylar haberimizde.

08 Haziran 2021 Salı 15:31
HDP kapatma davasında son durum ne? HDP partisi kapatılacak mı? HDP kapatma davası iddianamesinde neler var?
Takip Et:

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) kapatma davası yeniden gündeme geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’yi kapatmak üzere dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, açılan parti kapatma davası dosyasında usul yönünde eksikler olduğunu belirterek dava dosyasını iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden iddianame düzenleyerek HDP’nin kapatılması için tekrar başvuruda bulundu.

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) kapatılma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından tekrar düzenlenen dava dosyasında 850 sayfalık iddianame hazırlanarak Anayasa Mahkemesine gönderildi.  Yaklaşık 500 siyasetçi hakkında siyasi yasak istenen dava dosyasında ayrıca partinin banka hesaplarına el konulması da dâhil olmak üzere birçok husus yer alıyor.

HDP’nin kapatılması için dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yazılı açıklama paylaşarak partinin 17 Mart 2021 de kapatılması hususunda iddianame hazırlandığını fakat Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 2021 kararında iddianameyi eksik bularak iade ettiğini belirtti.

Bekir Şahin kapatma davası dosyasında devletin ve milletin bölünmezliğine dair birçok aykırı davranış sergileyen ve eylemlerin odağı haline gelen partinin kapatılması hususunda tereddütte yer olmayan kanıtların yer aldığını bildirdi. İddianamenin giriş kısmında açıklandığı üzere dosyanın sürüncemede kalmaması gerektiğini ve dava dosyasında yer almayan ve eksik olan kısımların yeniden düzenlenerek yüksek mahkemeye sunulacağını bildirdi.


Demokrasinin vazgeçilmez parçası olan siyasi partilerin faaliyetlerini devam ettirirken, anayasa ve kanunlara aykırı davranışlarda bulunmadan yapmaları gerektiğini anayasamızda yer alan hak ve özgürlükler çerçevesinde ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü göz önüne alınarak faaliyetlerde bulunması gerekliliğini dile getiren Bekir Şahin anayasanın 3,4 ve 68/2-3. maddelerine vurgu yaptı.

Bekir Şahin yaptığı yazılı açıklamada şu konulara da değindi. ‘İlgili partinin eylemleri devletimizin bağımsızlığı ve milletin bölünmezliği konularında insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğunu, parti mensupları ve üst yöneticileri dâhil olmak üzere bu tür suçları işlemiş ve tahriklerde bulunarak milleti teşvik etmeye çalışmıştır. Parti üyeleri ve organlarının hatta genel başkanlarının da dâhil olduğu birçok suçta açıkça yer aldığı görülmüştür. Bu hususta ilgili siyasi partini anayasanın 68/4. Maddesine aykırı davranışlarda bulunduğu ve anayasanın 69/6. Maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan 101/1-b ve 103/2. maddelerinde yer alan hususlara aykırı davrandığı gerekçesiyle partinin kapatılması zorunlu olmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır.’  

Parti kapatma davası süreci nasıl işliyor?

Parti kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ceza davası dosyası şeklinde açabiliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından incelenerek karara bağlanan dosyada temelli parti kapatmak yerine ilgili partinin işlediği suçlar incelenerek siyasi partilerin devletten almış olduğu yardımın kısmen ya da tamamen yoksun bırakılması şeklinde kararlar alınıyor.

69. madde üzerinden açılan siyasi parti kapatma davası dosyasında alınan karalar Anayasa Mahkemesi üyelerinden üçte iki oy çoğunluğu çıkması halinde kabul ediliyor.Siyasi parti kapatma dosyaları 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununa göre Genel Kurulca incelemeye tabi tutularak karara bağlanıyor.

HPD kapatılması kararı sonrası süreç nasıl işeleyecek?

 Anayasa mahkemesinde kabul edilen dava dosyası kararı HDP’ye gönderilecek ve partiden ön savunma istenecek. Savcı ön savunmanın ardından ilgili partiye görüşlerini bildirecek ve HDP yetkilileri sözlü savunmada bulunacak. Gerekli tüm hususular ve gerekçelerin dava dosyasına eklenerek Anaysa Mahkemesine dağıtılması sonucu Başkan Zühtü Arslan parti kapatma davasını görüşmek üzere Anayasa Mahkemeleri yetkilileriyle bir araya gelecek. 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesinin alacağı karar doğrultusunda ilgili dava karara bağlanabilecek. Anayasa Mahkemesinde çıkan kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ilgili siyasi partiye gönderdikten sonra resmi gazete de yaylanacak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HdpHDP Kapatma DavasıHalkların Demokrat PartisiYargıtay Cumhuriyet BaşsavcılığıBekir Şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP kapatılacak mı?
HDP kapatılacak mı?
AKP'li Güney
AKP'li Güney "Seçimde göz boyadılar, şimdi taş boyuyorlar"
Petrol ve doğalgaz aramacılığında flaş gelişme! 3 yeni kuyu keşfi yapıldı
Petrol ve doğalgaz aramacılığında flaş gelişme! 3 yeni kuyu keşfi yapıldı
Normalleşmeye ne zaman geçilecek? Türkiye, Bilim Kurulu toplantısına kilitlendi!
Normalleşmeye ne zaman geçilecek? Türkiye, Bilim Kurulu toplantısına kilitlendi!
Merkez Bankası başkan yardımcısı değişikliği yapıldı
Merkez Bankası başkan yardımcısı değişikliği yapıldı
Başvurular başlıyor! Esnafa verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete'de..
Başvurular başlıyor! Esnafa verilecek hibe desteği kararı Resmi Gazete'de..

Popüler Haberler

Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
SGK potansiyel teşvik sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?
Kaan Ertem kimdir, neden öldü? Kaan Ertem hakkında bilgiler
Tam normalleşme başlayacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar hangi tarihte kalkacak?
MEB 2021 İl dışı atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı
Aşkın Tarifi beğenildi mi? Aşkın Tarifi reyting sonuçları!
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Survivor 2021 araba yarışmasında verilecek arabanın markası ne? Survivor araba ödülü araç markası ve fiyatı
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.