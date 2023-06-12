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İYİ Parti'de kan kaybı! Ahat Andican, partisinden istifa ederek ayrıldı..

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İYİ Parti'de kan kaybı! Ahat Andican, partisinden istifa ederek ayrıldı..
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican, İYİ Parti'nin yönetimiyle uyum içinde çalışamadığını söyleyerek partisinden istifa etti.

İYİ Parti kurucularından olan ve 27’nci dönemde milletvekili olarak mecliste görev alan Ahat Andican'ın partisinden istifa ederek ayrıldı.

İYİ Parti'ye iyi hizmet ettiğine inandığını ve milletin bu konuyu takdir ettiğini ifade eden Andican, "Maalesef içinde bulunduğumuz dönemde siyasi ve yapısal olarak İYİ Parti yönetimiyle uyumlu çalışmaları yürütecek kapasite yok." şeklinde bir açıklama yaptı.

Ahat Andican, partisinden istifa ederek ayrıldı

Andican, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hükümeti eleştirerek, "Oy kullanmak, dini suistimal etmek, vatandaşlığı satmak, cumhuriyet düşmanı canileri kongreye sevk etmek, yanıltmak için devletin bütün kurumlarını ve imkanlarını kullanmaktan çekinmeyen zihniyettir." Yalan sloganlar ve video montajlarıyla halk az farkla da olsa seçimi kazandı. Bu nedenle mücadele devam etmelidir” dedi.

‘PARTİSİZ MUHALEFET SAFLARINA KATILDIM’

 "Tarafsız muhalefetin" saflarına katıldığını söyleyen Andican, "Bugünden itibaren bir vatandaş olarak, bulabildiğim tüm medyada özdeşleştirdiğim zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğim" şeklinde ifadeler kullandı.

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