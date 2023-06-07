İYİ Parti'den TBMM kararı: Koray Aydın yeni dönemde kilit rol oynayacak!

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni dönemi için grup yönetim kadrosunun belirlendiği bildirildi. Bu kapsamda Koray Aydın'ın, İYİ parti fraksiyonunun mecliste grup başkanvekili olduğu aktarıldı.





Diğer taraftan; Müsavat Dervişoğlu ile Erhan Usta'nın da partide tekrar grup başkanvekili seçildiği kaydedildi.

"KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI"

Erhan Usta, gerçekleştirilen toplantının ardından yeni grup liderleri ile ilgili gazetecilerle değerlendirmelerde bulunurken, "Toplantımızı gerçekleştirdik. Grubumuzun başkanlığına Koray Aydın Bey seçildi. Yönetim kurulunu oluşturduk. Ekibimizi. Kararlarımız son derece güzel. Oybirliğiyle alınan kararlardır." ifadelerini kullandı.