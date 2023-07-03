  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!

Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!

Yayınlanma:
Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!
Dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği büyüme oranlarının tartışılacağı konferansta, torba yasa kanunları başta olmak üzere küresel ve bölgesel birçok konu da masaya yatırılacak.

Kurban Bayramı tatilinin ardından siyasi mesai bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Milyonlarca vatandaşın memur ve emekli aylıklarındaki artış oranlarına dikkat çektiği toplantıda önemli konular da masaya yatırılacak.

Edinilen bilgilerde ana gündemin memur ve emekli maaşlarına zam olacağını ancak küresel ve bölgesel konuların da ele alınacağı belirtildi.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine Külliye'de bir araya geliyor

İsveç'te son günlerde skandal bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve İsveç'in NATO üyeliği de gündemde. Görüşmede terörle mücadele operasyonları ve normalleşme yolunda adım atan ülkelerle diplomatik ilişkiler de ele alınacak.

TORBA YASA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte yürütülen torba yasa girişimi, Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri. Bunlar arasında emeklilerin durumuna ilişkin düzenlemeler, yüzde 25'lik kira artışlarına sınırlama, ilk kez bilgisayar ve telefon alacak gençlere yönelik vergi muafiyeti yer alıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Tanju Özcan, CHP cephesinden rüşvet teklif edildiğini iddia etti!
Tanju Özcan, CHP cephesinden rüşvet teklif edildiğini iddia etti!
Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!
Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!
MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!
MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Tebrik Etti: Türkiye-Yunanistan İlişkileri İçin Hayırlı Olsun
Akşener'den CHP itirafı: 'En büyük pişmanlığım 15 vekil istemekti'
Akşener'den CHP itirafı: 'En büyük pişmanlığım 15 vekil istemekti'
Meral Akşener, 6'lı masadan ikinci kez kalktı! 'Hayatta başarılar!'
Meral Akşener, 6'lı masadan ikinci kez kalktı! 'Hayatta başarılar!'
TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması
TBMM Başkanvekili Kurtulmuş'tan Filistin Açıklaması