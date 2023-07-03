Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!

Kurban Bayramı tatilinin ardından siyasi mesai bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Milyonlarca vatandaşın memur ve emekli aylıklarındaki artış oranlarına dikkat çektiği toplantıda önemli konular da masaya yatırılacak.

Edinilen bilgilerde ana gündemin memur ve emekli maaşlarına zam olacağını ancak küresel ve bölgesel konuların da ele alınacağı belirtildi.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ





İsveç'te son günlerde skandal bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve İsveç'in NATO üyeliği de gündemde. Görüşmede terörle mücadele operasyonları ve normalleşme yolunda adım atan ülkelerle diplomatik ilişkiler de ele alınacak.

TORBA YASA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte yürütülen torba yasa girişimi, Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri. Bunlar arasında emeklilerin durumuna ilişkin düzenlemeler, yüzde 25'lik kira artışlarına sınırlama, ilk kez bilgisayar ve telefon alacak gençlere yönelik vergi muafiyeti yer alıyor.