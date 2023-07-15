  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya fenomeni Jahrein'e tazminat davası açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya fenomeni Jahrein'e tazminat davası açtı

Yayınlanma:
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya fenomeni Jahrein'e tazminat davası açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü oyun yayıncısı Jahrein'e açtığı tazminat davası sosyal medyayı sallıyor! Detaylar haberimizde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ünlü oyun yayıncısı Ahmet Sonuç'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen sözleri sebebiyle 200 bin TL'lik tazminat davası açması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 

JAHREIN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

1

Sosyal medya fenomeni olan Ahmet Sonuç, Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı bu hukuki adımı atmasını takipçileriyle paylaştı, bunun üzerine haberler hızla yayıldı. Davanın detayları ve ilerleyişi, kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İki isim arasındaki bu hukuki süreç, hem siyasi hem de dijital dünyanın kesiştiği noktada gerçekleşmesi nedeniyle büyük ilgi çekiyor. Sosyal medya platformlarında tartışmalar da hız kazanırken, bu olay geniş bir yankı uyandırıyor. İki taraf arasındaki hukuki mücadele ilerleyen günlerde daha fazla gelişme gösterecek ve toplum tarafından yakından takip edilecek.

Siyaset
Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: Hapis cezası talep ediliyor
Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: Hapis cezası talep ediliyor
Tanju Özcan istifa edeceği tarihi açıkladı: 'Onlara bu zevki tattırmayacağım'
Tanju Özcan istifa edeceği tarihi açıkladı: 'Onlara bu zevki tattırmayacağım'
İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı
İmamoğlu Hakkında İddianame Hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Kurtulmuş'a Tebrik
Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Görüştü
Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi