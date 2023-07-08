  1. Anasayfa

  2. Siyaset

  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti

Yayınlanma:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti
CHP'nin genel başkanlığına aday olan Cihaner, seçim sonuçları için "hezimet" dedi. Parti içi değişimin altını çizen Cihaner , sola kaymalıyız dedi.

CHP'de 'değişim' hareketliliği devam ediyor ve genel başkanlık için ilk adaylık açıklaması İlhan Cihaner tarafından yapıldı. İlhan Cihaner, 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili olarak biliniyor. Cihaner, partinin seçim sonuçlarının bir hezimet olduğunu belirtirken, Zafer Partisi ile yapılan protokolü "çok aşağılayıcı" olarak yorumladı.

Cihaner, CHP'nin son günlerdeki Zafer Partisi ile yakınlaşmasını "ikinci bir intihar olacaktır" şeklinde değerlendirdi. Protokolde, ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğine imza atılmasına tepki gösteren Cihaner, bu durumu CHP'nin genetiğiyle uyumlu olmadığını ifade etti.

ilhan cihaner

Seçim sonuçlarını CHP için bir hezimet olarak değerlendiren Cihaner, "Tarihin en gerici parlamentosu" oluşturulduğunu belirtti. Cihaner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısıyla ilgili olarak da yorumlar yaptı. İmamoğlu'nun partiyi daha sol-sosyal demokrat bir çizgiye mi oturtacağı konusunda net bir bilgi olmadığını ifade eden Cihaner, daha solda bir CHP arzusunu dile getirdi.

İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurarak, sol bir CHP'nin gerekliliğine vurgu yaptı. Sol partilerin ittifaklarını bu şekilde kurması gerektiğini belirten Cihaner, laikliğin önemini vurgulayarak eğitimden özelleştirme politikalarına karşı cesur adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sol bir parti olarak emek örgütleriyle organik bağlar kurulması, çevre mücadelesinin ön planda olması ve işveren sendikası kurulmaması gerektiğini dile getirdi. Cihaner, cumhurbaşkanı adaylarının seçiminde siyasal İslamcılardan uzak durulması gerektiğini ve sahte solculuğun kabul edilemez olduğunu belirtti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
AK Parti'den 7 İl Başkanlığına yeni atamalar
AK Parti'den 7 İl Başkanlığına yeni atamalar
Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı
Aliyev, Fidan'ın Dışişleri Bakanı Olarak Atanmasını Kutladı
Erdoğan'dan memur ve emeklilere çifte zam müjdesi: 'Verilen sözler yerine getirilecek'
Erdoğan'dan memur ve emeklilere çifte zam müjdesi: 'Verilen sözler yerine getirilecek'
Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!
Kabine Külliye'de bir araya geliyor: Masada, memur ve emekli maaşlarına zam da var!
Tanju Özcan, CHP cephesinden rüşvet teklif edildiğini iddia etti!
Tanju Özcan, CHP cephesinden rüşvet teklif edildiğini iddia etti!
Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!
Ömer Çelik'ten, Fransa'daki çatışmaların Türkiye'de yaşanacağı iddialarına sert yanıt!
MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!
MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında 'Yerel Seçimleri' öne çıkardı!