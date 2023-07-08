Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! O isim genel başkan adaylığını resmen ilan etti

CHP'de 'değişim' hareketliliği devam ediyor ve genel başkanlık için ilk adaylık açıklaması İlhan Cihaner tarafından yapıldı. İlhan Cihaner, 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili olarak biliniyor. Cihaner, partinin seçim sonuçlarının bir hezimet olduğunu belirtirken, Zafer Partisi ile yapılan protokolü "çok aşağılayıcı" olarak yorumladı.

Cihaner, CHP'nin son günlerdeki Zafer Partisi ile yakınlaşmasını "ikinci bir intihar olacaktır" şeklinde değerlendirdi. Protokolde, ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğine imza atılmasına tepki gösteren Cihaner, bu durumu CHP'nin genetiğiyle uyumlu olmadığını ifade etti.





Seçim sonuçlarını CHP için bir hezimet olarak değerlendiren Cihaner, "Tarihin en gerici parlamentosu" oluşturulduğunu belirtti. Cihaner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısıyla ilgili olarak da yorumlar yaptı. İmamoğlu'nun partiyi daha sol-sosyal demokrat bir çizgiye mi oturtacağı konusunda net bir bilgi olmadığını ifade eden Cihaner, daha solda bir CHP arzusunu dile getirdi.

İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurarak, sol bir CHP'nin gerekliliğine vurgu yaptı. Sol partilerin ittifaklarını bu şekilde kurması gerektiğini belirten Cihaner, laikliğin önemini vurgulayarak eğitimden özelleştirme politikalarına karşı cesur adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sol bir parti olarak emek örgütleriyle organik bağlar kurulması, çevre mücadelesinin ön planda olması ve işveren sendikası kurulmaması gerektiğini dile getirdi. Cihaner, cumhurbaşkanı adaylarının seçiminde siyasal İslamcılardan uzak durulması gerektiğini ve sahte solculuğun kabul edilemez olduğunu belirtti.